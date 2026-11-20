Archivo - La presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor. - SATSE - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales que el nuevo Ejecutivo priorice la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario acometiendo con "urgencia" la aprobación de un nuevo Estatuto Marco que recoja los avances ya contemplados en el Proyecto de Ley acordado en la actual legislatura, sin ceder a presiones de intereses particulares.

"El Gobierno no debe ceder a las presiones sin fundamento de organizaciones y estamentos que buscan el interés particular del colectivo que representan y tiene que defender el reconocimiento y consolidación de nuevos derechos y mejores condiciones laborales para todo el conjunto de profesionales", explican en un comunicado.

Así, recuerda que ya existe un texto normativo fruto del trabajo realizado durante más de tres años entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos legitimados para la negociación de las condiciones laborales del personal estatutario.

"Contamos ya con un Proyecto de Ley que, en modo alguno, puede tirarse al saco de la basura, sino que tiene que servir de guía y referente para, en todo caso, ser mejorado con nuevas aportaciones por parte del equipo de trabajo que llegue al Ministerio de Sanidad y los partidos que consigan escaño en el Parlamento", apuntan desde la organización sindical.

SATSE subraya que uno de los "grandes fracasos políticos" de la actual legislatura ha sido no sacar adelante una reforma normativa que lleva pendiente muchos años y que resulta urgente y necesaria dadas las precarias condiciones de trabajo del conjunto del personal estatutario de todos los servicios de salud.

Al respecto, el Sindicato incide en que graves problemas estructurales perjudican a enfermeras/os y fisioterapeutas como una permanente sobrecarga laboral, extenuantes jornadas de trabajo, altas tasas de temporalidad, recurrentes dificultades para poder conciliar su vida laboral con la personal, entornos laborales inseguros y con múltiples riesgos o un reconocimiento retributivo y profesional manifiestamente mejorable, entre otros.

Según SATSE, el actual Proyecto de Ley desarrolla un marco regulatorio que sentaba las bases necesarias para dar solución a gran parte de esos problemas, "de ahí la necesidad de retomarlo con agilidad y solvencia en cuanto se constituya el nuevo Ejecutivo", añade.

De igual manera, el Sindicato demanda a todos los partidos políticos que "no obstaculicen" la tramitación de esta norma cuando llegue al Congreso de los Diputados y que, en todo caso, propongan mejoras que beneficien al conjunto del personal estatutario sin distinción entre categorías profesionales ni servicios de salud.

SATSE recalca que, como ha estado defendiendo a lo largo de la negociación mantenida en esta legislatura, el Gobierno "tiene que defender el reconocimiento y consolidación de nuevos derechos y mejores condiciones laborales para todo el conjunto de profesionales", y reitera que el Proyecto de Ley acordado en esta legislatura contempla mejoras muy importantes en lo que concierne a jornada y descansos, conciliación, clasificación y desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, movilidad, y seguridad y salud laboral.