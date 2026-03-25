SATSE pide que la Ley de riesgos laborales refuerce la protección a enfermeras y fisioterapeutas embarazadas

Archivo - Una mujer embarazada se toma las manos en el vientre. Concepto de embarazo, maternidad, preparación y expectativa - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado, en sus alegaciones al Anteproyecto de Ley que modificará la actual la Ley de riesgos laborales, que la reforma de la Ley de riesgos laborales refuerce la protección a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas o en situación de lactancia y que se exponen, a diario, a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud.

El Sindicato ha presentado un escrito de alegaciones al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que se encuentra en estos momentos en fase de consulta pública, y, entre otras, ha subrayado la necesidad de evitar entornos laborales de riesgo para las profesionales embarazadas o en situación de lactancia.

SATSE entiende que "la protección de la salud de las futuras madres y de sus hijos o hijas debe ser una prioridad para las distintas administraciones públicas y empresas sanitarias privadas que tiene que garantizarse en cualquier caso y situación". Al respecto, recuerda que "estas profesionales sufren distintos riesgos laborales en el desempeño de su trabajo que pueden tener una especial afectación en el caso de encontrarse embarazadas".

Entre otros, existen riesgos ambientales (radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, temperaturas extremas, ruido, etc); ergonómicos (manipulación manual de cargas, sedestación, flexiones del tronco, etc); agentes químicos (manipulación de sustancias y medicamentos peligrosos), riesgos biológicos (rubeola, sarampión, varicela zóster, toxoplasmas, etc) y riesgos psicosociales (agentes estresores, trabajo en aislamiento, agresiones, etc).

Ante esta realidad, recuerda que la concesión de este permiso por riesgo sufre una variabilidad significativa según el servicio de salud y unidad donde se trabaja (UCIs, Urgencias, etc.), y también se dan situaciones en que el tratamiento es diferente según el centro sanitario en el que se trabaje, aunque dependa, incluso, del mismo servicio de salud.

"Otro problema es que a los servicios de salud les resulta complicado catalogar puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación, señala el Sindicato", añade.

Además, advierte de que "en algunas comunidades autónomas no existen protocolos de adaptación", si es que ésta es posible, y en las que sí hay estos acuerdos, SATSE remarca que "no se aplican de manera homogénea en todos los centros sanitarios del servicio de salud, dependiendo su realización y puesta en marcha de la Gerencia correspondiente".