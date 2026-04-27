Archivo - SATSE pide evitar la sobrecarga laboral para una necesaria mejora del abordaje de riesgos psicosociales en el trabajo - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha demandado evitar la "permanente sobrecarga" laboral, la temporalidad e inestabilidad, la falta de autonomía, las agresiones y el acoso laboral y el sexual o por razón de sexo para una necesaria mejora del abordaje de los riesgos psicosociales en el trabajo, para lo que son requeribles más recursos humanos y materiales.

Con motivo de la celebración, este martes, 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ha reclamado al Gobierno que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales obligue a todas las Administraciones a destinar estos recursos para gestionar los citados riesgos. Estos causan al año miles de problemas de salud, tanto físicos como mentales, a los trabajadores, entre ellos, enfermeras y fisioterapeutas.

Este Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que esta organización sindical prevé que será aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, constituye, a su juicio, una excelente oportunidad para actuar, con mayor contundencia y eficacia, ante los riesgos psicosociales. Por ello, presentó distintas propuestas, en forma de alegaciones al texto, en su fase de participación pública.

En este sentido, se ha sumado también a la campaña 'Garanticemos un entorno psicosocial saludable en el trabajo', que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reclamar entornos laborales que controlen y gestionen de forma adecuada los riesgos psicosociales abordables. Esta entidad mundial ha alertado de que más de 840.000 personas mueren cada año a causa de problemas de salud vinculados a estos riesgos, principalmente enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales, incluido el suicidio.

Esta es "una realidad que afecta especialmente a enfermeras y fisioterapeutas debido a sus penosas y difíciles condiciones de trabajo a lo largo de más de 40 años de trayectoria laboral", ha apuntado SATSE, que ha concretado medidas necesarias, como que los servicios de prevención de riesgos laborales realicen evaluaciones de manera periódica de los puestos de trabajo, ya que suelen actuar cuando ya ha surgido un problema y no de manera preventiva.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN INFRADOTADOS

Según ha señalado, estos servicios están infradotados, por lo que no pueden asumir el volumen de trabajo existente. Por ello, ha demandado un incremento de las plantillas que se encargan de la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como de controlar que la Administración o empresa cumple con la normativa y, por tanto, ofrece unas condiciones de trabajo saludables.

Otra de las peticiones realizadas es que se garantice la detección de oficio, y a iniciativa propia, de posibles riesgos psicosociales cuando se realiza una determinación de los mismos de un puesto de trabajo. Por contra, considera que lo que no debe producirse es que sea el propio profesional o sus representantes legales los que demanden un análisis a la Administración o empleador correspondiente una vez la situación se ha desbordado.

Todo ello es requerido por SATSE en un contexto en el que nueve de cada 10 enfermeras afirman sufrir estrés y siete de cada 10, el síndrome de 'burnout'. Asimismo, nueve de cada 10 padecen nerviosismo, ansiedad, temor, angustia y alteraciones del sueño, y ocho de cada diez señalan padecer alteraciones del apetito, según encuestas periódicas realizadas por esta organización.