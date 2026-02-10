SATSE pide a CCAA y partidos políticos que no "dinamiten" el avance del Estatuto Marco para acabar con la temporalidad

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor. - SATSE - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a las consejerías de Sanidad y a los partidos políticos que no "dinamiten" el objetivo del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco de acabar con la elevada temporalidad que sufre el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, pide que preparen sus servicios de salud para que, una vez se apruebe esta norma, se garantice su "cumplimiento estricto" y así los procesos de selección del personal estatutario fijo se realicen, al menos, con carácter bienal, y se resuelvan en 18 meses.

SATSE subraya que uno de los grandes avances que recoge el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco ha sido el que esta norma "pone coto" a la temporalidad que sufren enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública. El Sindicato asegura que la elevada temporalidad, que ha llegado hasta tasas del 60 por ciento del total de las plantillas en algunos servicios de salud en años pasados, es un problema que han ido agravando las propias administraciones sanitarias autonómicas al no realizar procesos selectivos con la periodicidad y agilidad necesaria.

"La práctica habitual en las comunidades autónomas ha sido convocar pocas plazas cada mucho tiempo y, una vez iniciado el proceso, tardar también mucho tiempo en resolverlas", apuntan desde la organización sindical.

En el mismo sentido, SATSE demanda a las consejerías de Sanidad, administraciones competentes en convocar y resolver los procesos selectivos, que muestren realmente un compromiso claro en querer acabar con la temporalidad laboral. El Sindicato asegura que esta situación les lleva a buscar mejores oportunidades laborales en otras comunidades autónomas, que muestran mayor agilidad en la consolidación de empleo estable, o países e, incluso, a plantearse abandonar la profesión. "Tenemos excelentes profesionales que están cada vez más quemados y desmotivados por tener que trabajar con una sobrecarga y precariedad permanente", afirman desde la organización.

MOVILIDAD

Asimismo, el Sindicato pone en valor que el nuevo Estatuto Marco contempla el derecho del personal estatutario a solicitar de manera voluntaria el traslado a otro centro de trabajo, lo que, a veces, incluye el traslado a otra localidad, mediante un Concurso Abierto y Permanente (CAP), cuyo proceso de adjudicación de vacantes tendrá que realizarse, al menos, cada año. Así, se "pasa página" frente a los concursos de traslados con convocatoria previa sin periodicidad alguna y dependiendo de la voluntad de cada servicio de salud.

De esta manera, cualquier profesional interesado puede pedir trabajar en otro centro de trabajo o localidad en cualquier momento, ya que la posibilidad de inscribirse o modificar la solicitud de plazas deseadas está disponible todo el año. Por su parte, el proceso de adjudicación de plazas ofertadas se realiza de manera periódica basándose en la baremación de los servicios prestados acreditados por cada profesional.

"Esta medida favorece la conciliación laboral y personal al posibilitar, por ejemplo, que el profesional puede ejercer más cerca de su lugar de residencia. También conlleva que las plazas que quedan vacantes por jubilaciones o traslados se cubran rápidamente por personal con plaza en propiedad", concluye SATSE.