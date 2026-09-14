SATSE pide advierte de la "sobrecarga" de trabajo de las enfermeras y pide "refuerzos" para la campaña de la gripe

Archivo - SATSE pide más enfermeras para evitar habituales problemas de la campaña de gripe y debido a que están "sobrecargadas" - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha subrayado que las plantillas de enfermeras se encuentran "ya muy sobrecargadas de trabajo", por lo que ha reclamado "refuerzos para evitar los problemas que se producen siempre en la campaña de la gripe".

Según ha indicado, es necesario que todos los servicios de salud "no caigan en el mismo error de todos los años" y que fortalezcan los equipos en los centros de Atención Primaria "para que la próxima campaña de vacunación de la gripe y la Covid-19 se pueda desarrollar sin incidentes, dificultades o demoras que perjudiquen a las personas y a estas profesionales".

La campaña, que arranca a finales de septiembre, "no solo se basa en el acto de vacunación, sino también en la labor preventiva y de sensibilización que tiene que realizar la enfermera de Atención Primaria de forma previa, así como la fase de registro, detección de posibles efectos adversos y seguimiento en su caso de estas personas usuarias", ha señalado SATSE.

Por ello, ha insistido en su denuncia de que las enfermeras "tienen que hacerse cargo de hasta 2.000 personas, e incluso más, cuando el cupo máximo no debería superar las 1.500". La situación "se agrava cuando tienen que dedicar gran parte de su tiempo a educar, sensibilizar y vacunar a miles de personas durante semanas, ha incidido.

"Sin enfermeras suficientes, el proceso se ralentiza y surgen dificultades, sobre todo en zonas rurales, para que todas las personas puedan vacunarse en tiempo y forma", ha continuado, para añadir que, debido a ello, es requerible que las Consejerías de Sanidad "no dejen de lado las necesidades de la población y aseguren que todas las campañas se desarrollan de manera ágil, eficiente y eficaz".

ALCANZAR LOS PORCENTAJES DE COBERTURA ESTABLECIDOS

"Si queremos alcanzar los porcentajes de cobertura establecidos en la estrategia nacional de vacunación, y que llegan al 75 por ciento en el caso de los mayores y al 60 por ciento en el de las mujeres embarazadas y niños hasta los 59 meses, debemos en todo momento facilitar y garantizar el tiempo que estas enfermeras tienen destinado al proceso integral de vacunación", ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que "el origen del problema continúa siendo el déficit estructural de profesionales de Enfermería que tienen todos los servicios de salud", el cual "requiere de una solución ambiciosa, conjunta y pensando siempre en cómo dar respuesta a las necesidades existentes de la sociedad" y del sistema sanitario "en el presente y futuro".

Actualmente, "se encuentra aún pendiente de aprobación la Ley de ratios enfermeras, impulsada desde SATSE a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)", ha expuesto al respecto de una norma "que busca garantizar una dotación adecuada y segura de estas profesionales sanitarias en los centros de salud y también en hospitales y centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, por ejemplo".

Por último, y tras señalar que la campaña de vacunación no deja tiempo para "otras actuaciones fundamentales en materia preventiva y de promoción de la salud", ha destacado que "los problemas en las campañas de vacunación constituyen un ejemplo más de los errores recurrentes que cometen todos los años las diferentes Consejerías de Sanidad pese a conocer con la suficiente antelación que se producirán".