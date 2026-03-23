Archivo - SATSE pide a las Administraciones que no sigan quebrantando el derecho de enfermeras y fisioterapeutas a conciliar - LPETTET/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha dispuesto la campaña 'Que no dejen tu vida en pausa', acción de denuncia, información y sensibilización a través de la que ha reclamado a las Administraciones y empresas sanitarias que sean corresponsables y garanticen el derecho a conciliar de enfermeras y fisioterapeutas, así como que no sigan quebrantándolo.

Con motivo de la celebración, este lunes, 23 de marzo, del Día Nacional de la Conciliación y Corresponsabilidad, ha pedido que estos agentes implementen las medidas necesarias para acabar con los problemas y barreras que existen en la actualidad y que están perjudicando la salud y el desarrollo profesional de estos profesionales, así como la atención que se presta a las personas.

A juicio de esta organización sindical, el modelo laboral implantado en el sistema sanitario es el resultado de decisiones políticas y de gestión que priorizan el ahorro y la productividad por encima de las personas. Además, ha indicado que los problemas de conciliación derivados de esta realidad no son responsabilidad de los trabajadoras, como desde algunos ámbitos se quiere trasladar a la opinión pública.

El sistema sanitario no permite conciliar y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, porque la conciliación no es un problema privado, sino que es una responsabilidad colectiva y una obligación de los empleadores y las Administraciones públicas, ha continuado, para añadir que los colectivos afectados tienen una presencia mayoritaria de mujeres, ya que representan más de un 85 por ciento en Enfermería y de un 60 por ciento en Fisioterapia.

EL 60% DE PROFESIONALES VE AFECTADA SU SALUD FÍSICA Y MENTAL

Además, SATSE ha avalado esta petición con una macroencuesta realizada recientemente, que muestra que los problemas para conciliar la vida laboral con la familiar y personal han afectado la salud física y mental de seis de cada 10 enfermeras y fisioterapeutas y en una misma proporción se han planteado, incluso, abandonar su profesión.

El 61,48 por ciento cree que los problemas de conciliación afectan mucho al desarrollo profesional y laboral, mientras que el 81,61 por ciento apunta a la falta de personal como la condición de trabajo que más afecta, por un 69,54 por ciento que se refiere a los cambios de turnos imprevistos.

Enfermeras y fisioterapeutas son esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario y la atención y cuidados que se presta a millones de personas, ha continuado, al tiempo que ha indicado que, sin embargo, mientras sostienen la vida de miles de personas, sus propias vidas quedan relegadas y en pausa por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo.

Ante todo ello, ha destacado que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco incluye mejoras logradas gracias a la presión sindical, como que los servicios de salud deberán negociar un Plan de Conciliación. En el mismo también se establece el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo y la implantación de sistemas de programación del trabajo y planificación anual conocidos y fiables.

La exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años, profesionales embarazadas y en riesgo durante la lactancia; el disfrute fraccionado de la excedencia por cuidado de familiares; y la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno son otras mejoras contempladas en este borrador.