Archivo - Imagen de recurso de una enfermera. - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a las fuerzas políticas que obtengan representación en el Congreso de los Diputados, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, que no repitan la "desidia" de sus antecesores y prioricen la tramitación parlamentaria de la ley de ratios enfermeras.

SATSE ha recordado que esta proposición de ley, impulsada por el sindicato, no llegó a culminar su tramitación en la legislatura recientemente finalizada, ya que, a su juicio, los grupos parlamentarios "no demostraron un interés real por hacerlo posible". La proposición de ley entró en la Cámara Baja en 2019, una vez conseguido el respaldo de cerca de 700.000 personas.

Una vez constituido el nuevo Parlamento, la norma tendrá que volver a ser tomada en consideración y reiniciar toda su tramitación. Se trata, según SATSE, de un claro ejemplo de "falta de voluntad política" por garantizar una atención sanitaria "más segura, ágil y de mayor calidad", al tiempo que "se mejoran las condiciones de trabajo de un colectivo sanitario que trabaja en una situación de permanente de sobrecarga y tensión asistencial".

Por ello, el sindicato exige a los partidos que consigan representación parlamentaria que cumplan sus compromisos expresados en campaña de mejorar y reforzar el sistema sanitario y aprueben finalmente una ley que posibilite que los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, como las residencias de mayores, cuenten con un numero adecuado de profesionales de enfermería en base a las necesidades existentes.

INTRODUCIR RATIOS FLEXIBLES

En esta línea, SATSE lamenta que lleva escuchando "desde hace más de siete años" como los representantes de los distintos partidos en sucesivas legislaturas han manifestado su interés por facilitar la aprobación de la Ley, pero "finalmente lo que han hecho es solicitar continuas prórrogas de tiempo para poder presentar sus enmiendas parciales con el claro objetivo de dilatar 'sine die' su tramitación".

El sindicato subraya que es consciente de que el texto registrado en la Cámara Baja es susceptible de ser mejorado y, por ello, ha manifestado en todo momento su voluntad de acordar con los grupos todas aquellas modificaciones que posibiliten su implantación de manera gradual. Al respecto, reitera su disposición a que se introduzcan "ratios flexibles" que se ajusten a la "complejidad real" de los cuidados en cada ámbito asistencial desde el respeto a la autonomía de gestión de todos los servicios de salud.

DÉFICIT ESTRUCTURAL

La organización sindical subraya que el déficit de enfermeras en el sistema sanitario es un "grave problema estructural" que los responsables del Ministerio de Sanidad han reconocido, finalmente, en esta legislatura, cifrando en más de 100.000 las profesionales que se necesitan en la actualidad. "Hay que tener en cuenta, además, que las previsiones apuntan a una jubilación de en torno a 60.000 personas en los próximos años", añade.

Al respecto, el sindicato de enfermería lamenta haber oído en campaña a algunos partidos políticos hablar solo del déficit de personal de una determinada categoría profesional en el SNS, prometiendo un importante incremento de plantillas, y no referirse a la falta de enfermeras que existe, sin excepción, en todos los servicios de salud.

Por último, SATSE resalta que, mientras España lleva más de 7 años, para aprobar esta ley, otros países han empezado a legislar ya en la materia, caso de Canadá, Estados Unidos o Australia, constatándose mejores resultados en salud, atención y seguridad. Alude, además, a la extensa literatura científica que concluye que, a más pacientes por enfermera, más riesgos y posibilidades de reingresos, complicaciones y fallecimientos.