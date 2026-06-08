SATSE denuncia que varias comunidades autónomas aún no han creado observatorios de agresiones a sanitarios

Archivo - Imagen de recurso de una agresión a una profesional sanitaria. - ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que la falta de una estrategia "conjunta y regulada" a nivel estatal para acabar con la violencia en el ámbito sanitario ha propiciado que en distintas comunidades autónomas todavía no se haya creado un Observatorio de las agresiones al personal y que su funcionamiento, en las que existe, tiene "más sombras que luces".

SATSE subraya que la lucha contra las agresiones al personal sanitario sigue siendo "desigual, insuficiente y errática" al no existir una estrategia o marco regulador conjunto que obligue a todos los servicios de salud a actuar con medidas homogéneas frente a un problema que va en aumento, como constata el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad.

En este contexto, el sindicato recuerda que el pasado año se registraron cerca de 1.500 casos más de agresiones, lo que supone un incremento interanual del 8,74 por ciento.

SATSE señala que el Observatorio no solo debe dedicarse a analizar la realidad existente y evaluar el resultado de las actuaciones puestas en marcha por la administración, sino que tiene que promover medidas que favorezcan las denuncias, proponer procedimientos de atención integral a las víctimas e impulsar la realización de planes de prevención.

En los casos de Navarra, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia, este Observatorio de las agresiones al personal sanitario no existe como tal, "y, en el resto de comunidades autónomas, la valoración general es que su funcionamiento dista mucho de ser el óptimo y es manifiestamente mejorable", apuntan desde el sindicato.

SATES subraya que disponer de estadísticas, poder comparar territorios y detectar tendencias tras la aplicación de medidas es el camino para erradicar un problema sobre el que hay que seguir trabajando para facilitar la denuncia a través de nuevos canales de notificación y la identificación de las barreras de denuncia. "Con información más fiable sería más fácil acometer los cambios organizativos y de seguridad, así como el refuerzo en zonas especialmente conflictivas", resalta SATSE.

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

El sindicato de Enfermería asegura que la pauta más habitual por parte de las consejerías de Sanidad es que, tras la creación de este órgano, no se propician las reuniones y encuentros necesarios con todas las partes implicadas (administraciones, representantes de los colegios de las distintas categorías profesionales, organizaciones sindicales). Además, indica que el intercambio de información y datos es escaso.

"Falta una mayor transparencia y accesibilidad a la información, así como más acciones de sensibilización, para que cualquier profesional sanitario conozca todos los recursos existentes y se siente siempre apoyado y respaldado por su correspondiente servicio de salud", afirman desde la organización sindical.

SATSE señala, además, que el hecho de no contar con observatorios de ámbito autonómico en todas las comunidades imposibilita la creación de un órgano similar a nivel estatal que recopile todos los datos disponibles y realice una radiografía general de la situación. Una reclamación también realizada de manera reiterada por parte del Sindicato de Enfermería.

"GUERRA POR SU CUENTA"

En definitiva, SATSE entiende que la inexistencia o deficiente funcionamiento de los observatorios de agresiones demuestra que cada administración hace "la guerra por su cuenta" con resultados dispares y discutibles . Por ello, reitera la urgente necesidad de que en todos los servicios de salud se actúe igual contra un problema persistente, y cada vez más preocupante, que afecta especialmente a las enfermeras.

"Ningún profesional es responsable, en modo alguno, de las deficiencias y problemas que sufre, en la actualidad, el sistema sanitario y que suelen ser la causa de la insatisfacción y malestar que lleva, en ocasiones, a pacientes y familiares a protagonizar los episodios de violencia en hospitales, centros de salud y otros ámbitos asistenciales", concluye.