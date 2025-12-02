SATSE denuncia que las subidas salariales para el personal sanitario comprometidas por el Gobierno son insuficientes

Archivo - Enfermera. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado este martes que las subidas salariales para el personal de la sanidad pública pactadas entre Gobierno y organizaciones sindicales son insuficientes, ya que no permiten "ni siquiera" recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años.

Según SATSE, los pactos alcanzados respecto al Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y del Servicio a la Ciudadanía no responden a las necesidades y demandas del conjunto del personal público, que el sindicato asegura que acumula una pérdida de poder adquisitivo cerca al 40 por ciento, en línea con las "estimaciones más optimistas".

En este sentido, el sindicato ha insistido en que el acuerdo no paliará, aunque sea en parte, el perjuicio económico que vienen sufriendo estos trabajadores desde hace años, a lo que se suma un permanente incremento del coste de la vida, que también enfrenta el resto de la sociedad. A este respecto, ha recordado que el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre refleja una subida de los precios del tres por ciento en el último año.

Asimismo, SATSE ha apuntado que, según el acuerdo suscrito, la mayor subida salarial se produciría en 2027, año en que se prevé la celebración de elecciones generales. Por ello, ha señalado que será un nuevo gobierno, sea del signo político que sea, el que deberá asumir el compromiso adquirido.

En lo que respecta al conjunto del acuerdo, el sindicato ha advertido que la práctica totalidad de su contenido supone una "mera declaración de intenciones", ya que no fija acciones concretas y calendarizadas, que quedan supeditadas a los resultados de unos grupos de trabajo que deberán constituirse y para cuyos resultados no hay plazos fijados.

"No pasa de ser un documento bienintencionado que afirma ser una hoja de ruta cuyo recorrido, en realidad, no está claro ni fijado con exactitud", ha aseverado la organización sindical.

Según SATSE, este nuevo acuerdo se unirá a todos los firmados con anterioridad, como el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, rubricado en 2022, que también establecía una batería de compromisos de los cuales la organización afirma que solo se ha cumplido "una pequeña parte".

Por todo ello, ha recalcado que este acuerdo se reducirá a dar "un balón de oxígeno" al actual Gobierno en el marco de la coyuntura política que vive en estos momentos. "No creemos, lamentablemente, que el acuerdo vaya a ir mucho más allá de la foto publicada en los medios de comunicación", ha remachado.