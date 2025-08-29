SATSE denuncia que el Registro Estatal de Profesionales del SNS sigue sin funcionar de forma plena

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado este viernes que el Registro Estatal de Profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue sin funcionar de forma plena tras más de trece años desde su creación, y ha criticado a los responsables ministeriales de las consejerías de Sanidad "de uno y otro signo político" que han pasado por estos puestos desde entonces.

"Se trata de un nuevo ejemplo de la falta de interés real por parte de las administraciones competentes por poner en marcha una iniciativa importante y necesaria para nuestro sistema sanitario. La estrategia seguida, una vez más, es ir poniendo obstáculos en su desarrollo para retrasar durante años su esperada puesta en funcionamiento", ha manifestado en un comunicado.

La organización sindical ha calificado la situación de "cuento de nunca acabar", y ha cargado contra las administraciones al considera que son "las primeras que no parecen estar interesadas" en contar con una radiografía actualizada del personal sanitario español.

En ese sentido, ha recordado que el propio Ministerio de Sanidad ha publicado este año un informe en el que reconoce que, si bien la carga de datos se inició en mayo de 2018, el proceso de implementación aún sigue su curso y que hasta ahora "no reflejan de manera precisa la realidad de los recursos humanos del SNS".

SATSE ha subrayado que a las administraciones "no les interesa informar" públicamente sobre cuantas enfermeras y fisioterapeutas están trabajando exactamente, dónde lo están haciendo y qué funciones en concreto están realizando, y es que contar con este registro en pleno funcionamiento mostraría "de manera detallada y pormenorizada" el déficit de enfermeras y fisioterapeutas que sufre el SNS.

"Es una patata caliente que quieren evitar y pasar al próximo ministro o consejero de turno", ha añadido el sindicato, que ha reiterado la importancia de que Sanidad impulse la elaboración de un estudio detallado de necesidades de enfermeras y especialistas, al igual que hace "desde hace años" con los médicos.

Asimismo, ha manifestado que se está produciendo una "clara discriminación" hacia el colectivo más numeroso del SNS, lo que perjudica tanto a estos profesionales como a los pacientes que reciben sus cuidados.

"Necesitamos plantillas ajustadas y suficientes de enfermeras y fisioterapeutas en cada hospital, centro de salud o cualquier otro servicio y recurso, pero eso nunca será posible si no se estudia e informa sobre los profesionales que hay y lo que están haciendo en cada momento", ha añadido SATSE.

El sindicato ha hecho hincapié en que esta herramienta sería "muy útil" para establecer ratios adecuados de enfermeras en los centros sanitarios y sociosanitarios, y que además es necesario para crear una estrategia adecuada de incremento progresivo y gradual de las plazas del Grado de Enfermería en las universidades.