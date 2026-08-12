SATSE denuncia el "mercadeo de personas" ante la creciente movilidad de las enfermeras a otras comunidades y países

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera ajustando el monitor de presión arterial. - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que la creciente movilidad enfermera a otras comunidades autónomas o países es un síntoma de una política que incentiva el "mercadeo de personas" en lugar de garantizar condiciones de trabajo que fidelicen y retengan a las profesionales.

SATSE advierte de que la "búsqueda forzosa" de mejores oportunidades laborales en otras autonomías o países es una realidad que, año tras año, va en aumento y que constata el "fracaso" del sistema sanitario a la hora de aprovechar el trabajo, capacidad y potencial de los miles de profesionales que finalizan sus estudios cada año.

En el caso de la movilidad a otras comunidades autónomas, el sindicato critica que las distintas consejerías de Sanidad estén fomentando una "guerra de guerrillas" para conseguir más personal a base de ofertas puntuales de mejores condiciones. "Se trata de pan para hoy en algunas autonomías y hambre para mañana en el resto, lo que no solo no soluciona el problema de fondo, sino que lo mantiene y perpetúa 'sine die'", asevera.

En este sentido, la organización sindical viene reclamando desde hace años al conjunto de administraciones sanitarias que vayan a la raíz del problema, que, a su juicio, es el déficit estructural de plantillas y sus malas condiciones de trabajo. Asimismo, indica que, además de perjudicar a los profesionales, empeora la atención que se presta a las personas.

'HERIDA PROFUNDA'

"Gobierno y comunidades autónomas se limitan a poner vendas a una herida que cada vez es más profunda y que afecta a todos los niveles y ámbitos del sistema sanitario. Están claros los síntomas, se conoce el diagnóstico, pero no se trata como se debería, cronificando y agravando así sus consecuencias", apunta SATSE.

En lo que respecta a la migración a otros países, y que se cifra entre 1.000 y 1.500 profesionales cada año, el sindicato considera, de igual manera, que todos los gobiernos están incentivando una "política de autosabotaje" al generar una fuerza profesional con una excelente cualificación y preparación y luego permitir que se vaya a otros países para ser aprovechada en sus respectivos sistemas sanitarios.

Al respecto, SATSE incide en que, mientras persistan las diferencias en salario, estabilidad laboral, carga de trabajo, reconocimiento profesional y oportunidades de desarrollo, las enfermeras españolas seguirán migrando a países como Noruega, Reino Unido, Irlanda, Suiza o Francia, "un gol en toda la escuadra a un país que es primera potencia mundial en generar talento enfermero", agrega.

En todo caso, el sindicato defiende una movilidad voluntaria motivada por las aspiraciones personales que tenga cada profesional, pero nunca como "una necesidad sobrevenida para que unas condiciones laborales adecuadas le reconozcan un trabajo especialmente complejo y penoso que, sobre todo, es fundamental en cualquier país o comunidad autónoma para mejorar la salud y calidad de vida de las personas", concluye.