SATSE denuncia en Inspección de Trabajo el "calor extremo" que soportan algunos centros sanitarios

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MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y las gerencias de salud por las situaciones de "calor extremo e insoportable" que están sufriendo algunos centros sanitarios, en los que se superan las temperaturas máximas establecidas por ley para poder trabajar en condiciones adecuadas y evitar riesgos para la salud.

SATSE ha explicado en un comunicado que se han llegado a superar los 30ºC en plantas de hospitalización, Urgencias y rehabilitación. Según ha precisado, se han observado este tipo de problemas en centros sanitarios de País Vasco, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Murcia y Canarias, entre otros.

En concreto, SATSE se ha referido a los casos de varios centros sanitarios en las provincias de Ourense (Galicia), Salamanca (Castilla y León) o Álava (País Vasco), donde se han registrado temperaturas superiores a los 29 y 30ºC.

Todo ello a pesar de que la normativa en España señala que, en espacios donde se realizan trabajos sedentarios, como las consultas sanitarias, la temperatura debe estar entre 17 y 27ºC, mientras que en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, debe situarse entre los 14 y 25ºC.

La organización sindical ha subrayado que los hospitales y centros de salud son entornos laborales "especialmente vulnerables", ya que acuden y permanecen en ellos personas de edad avanzada y/o con distintos problemas y complicaciones en su salud. Unas circunstancias, entre otras, que incrementan los riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas.

INVERSIÓN EN CLIMATIZACIÓN

En este contexto, SATSE ha reclamado a las distintas consejerías de Sanidad que aumenten la inversión en sistemas de climatización y mantenimiento para asegurar que todos los centros sanitarios cuentan con condiciones óptimas, ante un verano que se prevé más caluroso de lo normal.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha alertado, en línea con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de que hay hasta un 70 por ciento de probabilidades de que este periodo estival sea más caluroso de lo habitual, lo que supone una "seria amenaza" para la salud pública, teniendo en cuenta, además, que "no solo hace más calor, sino que llega antes y dura más".

A pesar de las demandas del sindicato y de las recomendaciones de las instituciones estatales, SATSE ha constatado que algunas administraciones sanitarias hacen "caso omiso" de las indicaciones contempladas en documentos como el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026, que incide en la necesidad de que se garantice una temperatura adecuada en todos los lugares de trabajo, o el Real Decreto 4/2023, que establece que deben tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a las temperaturas extremas.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería ha aseverado que los problemas que sufren algunos hospitales y centros de salud son consecuencia de una "falta de planificación e inversión adecuada" por parte de los servicios de salud competentes. "Esta realidad provoca que los centros no cuenten con los sistemas de aire acondicionado adecuados o que no se realicen los trabajos necesarios de mantenimiento de los equipos en tiempo y forma. Tenemos edificios con infraestructuras muy antiguas y poco ajustadas al uso que se dan actualmente", ha apuntado.

SATSE ha asegurado que ha recibido quejas de profesionales que se han visto a comprar sus propios ventiladores para poder trabajar en unas condiciones mínimas, o lo han hecho familiares de pacientes, así como casos en los que sus responsables les han dado como única solución que "cierren las ventanas y bajen las persianas lo máximo posible".