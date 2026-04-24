SATSE denuncia la "fractura" de los cimientos del Sistema Nacional de Salud por la falta de inversión

Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha alertado de que los cimientos que construyó la Ley General de Sanidad se encuentran, 40 años después, "muy fracturados" por la falta de inversión y recursos por parte del conjunto de administraciones públicas.

Con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, el Sindicato afirma que el sistema sanitario sufre "numerosos problemas" y "deficiencias" debido a años de sucesivos recortes en plantillas, infraestructuras, equipamientos y derechos laborales de sus profesionales.

"Tenemos, en la actualidad, un sistema sanitario infra financiado, descoordinado, poco equitativo, ineficaz y víctima permanente de intereses políticos y territoriales", señalan desde SATSE, apuntando que Gobierno y comunidades autónomas "minusvaloran" y "menosprecian", de manera permanente, el potencial que tiene, no solo para generar salud y bienestar en el conjunto de la sociedad, sino desarrollo económico y social.

La organización sindical reitera que se están socavando los cimientos que puso la Ley General de Sanidad, provocando "inestabilidad, descoordinación, desigualdades" y un claro riesgo de "ruina estructural" que, a su juicio, se debe evitar con una mayor inversión, una gestión profesional "con vistas a futuro" y unas condiciones de trabajo "dignas".

ENFERMERAS Y FISIOTERAPEUTAS

En el caso de enfermeras y fisioterapeutas, el sindicato denuncia que la "escasez" de plantillas suficientes y unas "precarias" condiciones de trabajo marcadas por la temporalidad, la sobrecarga permanente y un escaso reconocimiento profesional y retributivo "lastran" y "perjudican" a las dos profesiones.

SATSE recuerda que las ratios de enfermeras se encuentran "muy lejos" de las recomendadas por distintos organismos e instituciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de las que tienen muchos países del entorno.

Asimismo, la Ley de ratios enfermeras, impulsada por el Sindicato, sigue aún pendiente de tramitación parlamentaria transcurridos ya más de seis años desde que entró en el Congreso de los Diputados. Un ejemplo más, según SATSE, de la falta de interés y compromiso de gobiernos y partidos políticos por mejorar la atención y seguridad asistencial que se presta en hospitales, centros de salud y otros recursos sanitarios y sociosanitarios.

ESTATUTO MARCO

En este contexto, el Sindicato recuerda que el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud también está pendiente de reforma y actualización. "Si se cumple el acuerdo, tal y como se ha alcanzado por parte de SATSE y el resto de sindicatos del Ámbito de Negociación con el Ministerio de Sanidad, después de tres años de negociación, esta norma podrá suponer un verdadero revulsivo en las actuales condiciones de trabajo del personal y mejorar, con ello, el funcionamiento del sistema sanitario que concibió la Ley General de Sanidad", añade.

Según SATSE, su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados y posterior aplicación por parte de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas supondrán una nueva constatación de si administraciones y partidos quieren realmente acabar con la situación actual de la sanidad pública u optan por "perpetuar sus carencias, limitaciones, precariedad persistente y diferencias entre los distintos profesionales", concluye.