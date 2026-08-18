SATSE denuncia que la falta de sustituciones en verano dificulta aún más la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera que atiende a un paciente. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que la falta de sustituciones en verano ha dificultado "aún más" la conciliación laboral y personal de enfermeras y fisioterapeutas.

Según la organización, numerosas gerencias han obligado a estos profesionales a renunciar a parte de las vacaciones solicitadas o les han denegado permisos que habían sido solicitados con suficiente antelación.

SATSE subraya que las dificultades habituales para ejercer el derecho a conciliar de enfermeras y fisioterapeutas se agravan durante el periodo estival por los "recortes" en personal que, a su juicio, hacen de manera injustificada e indiscriminada los distintos servicios de salud y las empresas sanitarias privadas en todas las comunidades autónomas.

La organización resalta que las complicaciones y restricciones para poder ejercer el derecho a la conciliación se "multiplican" en estos meses debido a que el personal trabaja con plantillas muy "mermadas" en los hospitales y centros de salud. Además, se comunican, en muchas ocasiones, con muy poca antelación, lo que dificulta aún más al profesional la búsqueda de alternativas.

En el marco de la campaña 'Que no dejen tu vida en pausa', SATSE viene denunciando en todas las comunidades autónomas distintas situaciones de falta de conciliación que asegura que están poniendo en riesgo la salud física y mental de los profesionales y que están provocando, incluso, que haya enfermeras y fisioterapeutas que contemplen, como única alternativa, el dejar la profesión a corto y medio plazo.

En este contexto, una macroencuesta estatal realizada por SATSE a más de 11.400 profesionales concluyó que seis de cada diez profesionales han visto afectada su salud mental y/o física, y se han planteado dejar el trabajo debido a los problemas para conciliar. En la misma proporción, afirman estar insatisfechos con el equilibrio entre su vida laboral y personal y también que han tenido que renunciar a formación o promociones laborales para cuidar de sus familias.

PIDE AL GOBIERNO LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO MARCO

Esta realidad llevó a SATSE a reclamar distintas mejoras en las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Entre otras, el anteproyecto de ley obliga a los servicios de salud a negociar y hacer públicos planes específicos para conciliar la vida laboral y familiar, y reconoce, además, el derecho a la desconexión digital, lo que supone no responder llamadas ni mensajes fuera del horario de trabajo.

También busca garantizar el conocimiento de la cartelera y planificación anual con antelación, y la posibilidad de fraccionar el disfrute de la excedencia por cuidado de familiares.

La generalización de la jornada de 35 horas y del reconocimiento del 'solape de jornada' como tiempo efectivo de trabajo en todos los servicios de salud son otros avances aún pendientes de la aprobación de la norma, así como la exención de realizar turnos durante el periodo nocturno, sin merma retributiva, para el personal mayor de 55 años y las profesionales embarazadas y en riesgo durante la lactancia, o la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno.

Por ello, la organización sindical insiste en la necesidad de que el Gobierno apruebe esta norma en los términos acordados con SATSE y las organizaciones del Ámbito de Negociación y que su debate y aprobación se produzca en el Congreso de los Diputados una vez se reanude la actividad parlamentaria tras el verano. "Sin conciliación no hay calidad en el trabajo ni en la asistencia que se presta a las personas", concluye.