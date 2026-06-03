SATSE denuncia la falta de planificación de las CCAA para evitar los problemas asistenciales en verano

Archivo - Imagen de archivo de una consulta médica. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que, "un año más", la mayoría de los servicios de salud afrontan el verano sin haber dado a conocer sus planes de contratación de profesionales, una falta de "planificación, diligencia y transparencia" que, según advierte, perjudicará tanto la atención sanitaria como la situación laboral del personal.

En este contexto, SATSE ha subrayado que se vuelve a vivir un nuevo "día de la marmota" y alerta de que las administraciones sanitarias no tendrán suficiente personal en los hospitales y centros de salud durante el verano, aunque ello suponga "una peor atención, más esperas y nuevas situaciones de colapso y saturación", especialmente en los servicios de Urgencias.

El Sindicato viene reclamando desde principios de año que todas los servicios de salud cuenten con un plan que conlleve la realización de contratos con una duración de, al menos, seis meses, para cubrir la totalidad de vacantes que surgen a lo largo del periodo estival por vacaciones o situaciones de baja e incapacidad.

De esta forma, apunta, se "multiplican" las situaciones de sobrecarga y tensión asistencial en los centros sanitarios que conllevan, al tiempo, nuevos problemas de salud para el personal como el estrés, 'burnout', ansiedad agotamiento emocional.

"Otra perjudicial consecuencia de esta forma de gestionar los servicios de salud es que serán miles las camas que se volverán a cerrar en los hospitales y, con ello, se alargarán las horas que deberán pasar las personas en los servicios de Urgencias para poder ser subidos a planta", apuntan desde la organización sindical. El pasado año fueron más de 10.200 las camas cerradas, según estimó el Sindicato.

También añade que se retrasan consultas y pruebas diagnósticas y se cierran quirófanos, suspendiéndose intervenciones hasta después del verano, lo que conlleva que se perpetúe el aumento de las listas de espera que sufre nuestro país desde hace años e, incluso, se puede dar la circunstancia de que se agrave el estado de salud de las personas.

REFUERZO ATENCIÓN PRIMARIA

El Sindicato señala, además, que aunque el foco siempre se pone en la Atención Especializada, la Atención Primaria tiene un papel fundamental, ya que ha de ser el recurso sanitario más cercano a la ciudadanía. Sin embargo, en verano, muchos centros de salud afrontan estos meses con reducción de plantillas, cierre de la atención urgente, agendas saturadas y muchas dificultades para cubrir vacaciones y bajas.

"Esta situación provoca graves demoras en las citas y sobrecarga para los profesionales y un aumento de la presión asistencial en los servicios de urgencias hospitalarios. Reforzar la Atención Primaria no solo mejora la capacidad de respuesta ante la demanda asistencial, sino que permite mantener una capacidad preventiva y continuada. Esta situación se agudiza especialmente en zonas turísticas y rurales donde la población aumenta considerablemente", añade.

De otro lado, el Sindicato de Enfermería critica que, en lugar de hacer una planificación adecuada en base a las necesidades ya previstas y recurrentes todos los años, las consejerías de Sanidad optan por intentar ir cubriendo las plazas en función de las necesidades que van surgiendo, algo que, en muchos casos, ya no es posible.

"El verano no puede resolverse, una vez más, con parches improvisados de última hora ni apelando al compromiso profesional de unas plantillas muy tensionadas y precarizadas. Todo el personal está harto de que consejerías y servicios de salud opten por una política de 'rebajas de verano' que perjudica todo el funcionamiento del sistema sanitario", concluye.