SATSE denuncia que enfermeras y fisioterapeutas cobrarán 350 euros menos en la paga extra de estas Navidades

Archivo - Imagen de archivo de enfermeras y fisioterapeutas que rechazan el recorte a su paga extra: "Que no se coman ni un euro" en el HUCA. - SATSE - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública recibirán en torno a 350 euros menos estas Navidades por una nueva "amputación" de su paga extraordinaria.

El Sindicato recuerda que estos profesionales sanitarios llevan más de 15 años sufriendo el recorte de cada una de sus pagas extraordinarias por una decisión impuesta por el Ejecutivo de aquella época que, en la actualidad "no tiene ninguna lógica ni argumento que lo sustente" salvo la "cerrazón" del actual Gobierno a posibilitar que recuperen un concepto retributivo sin recortes que les corresponde.

Esta nueva denuncia de SATSE forma parte de su estrategia de presión que, bajo el lema 'de nuestra extra, que no se coman ni un euro', busca que la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, aún pendiente de presentación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, incluya la recuperación del importe íntegro de las pagas extraordinarias.

La organización sindical resalta que, en cada una de las pagas extraordinarias, el recorte impuesto por el Gobierno asciende a 321 euros, en caso de tener un trienio trabajado, y más de 366 euros si la enfermera o fisioterapeuta lleva trabajando desde hace 15 años. "En total, son ya 31 las pagas que no han podido cobrar en su totalidad", añade.

"DISCRIMINACIÓN"

SATSE denuncia que, desde que el Gobierno recortó en junio de 2010 las pagas extra a los trabajadores del sector público como una medida extraordinaria, fruto de la crisis que sufría el país, ya se han sucedido tres presidentes (José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez), y ninguno ha posibilitado la recuperación de este derecho laboral.

De igual manera, apunta, "desde el Gobierno se ha perpetuado y favorecido una clara discriminación entre las personas trabajadoras en España que trata de forma desigual a los empleados públicos, viendo reducidas sus pagas extraordinarias en un 27 por cierto".

"COMEPAGAS"

El Sindicato indica que miles de enfermeras y fisioterapeutas se manifestaron ya el pasado mes de junio en sus respectivos centros sanitarios para denunciar este recorte salarial, afirmando que si algo tienen común los presidentes Zapatero, Rajoy y Sánchez es el ser unos "comepagas".

Según SATSE, el Gobierno, además, está vulnerando el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual, señala.

La organización sindical recalca que no puede volver a producirse una prórroga de las cuentas generales del Estado e insiste en que se tiene que aprobar "cuanto antes" una Ley que incluya la recuperación del importe íntegro de las pagas extraordinarias a enfermeras, fisioterapeutas y al resto del personal del sector público.

En caso contrario, avisa de que la presión y movilizaciones continuarán hasta que se acabe con una situación que, a su juicio, "ha agravado la permanente pérdida" de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores del sector público a lo largo de los últimos años", y que estima que llega hasta el 40 por ciento.