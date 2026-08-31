SATSE denuncia que los datos de asistencia sanitaria de INGESA no reflejan la actividad en Ceuta

Imagen de la presidenta del Sindicato de Enfermería, SATSE, Laura Villaseñor, en Ceuta. - SATSE

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor, ha denunciado la falta de diligencia y transparencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en el cómputo de las asistencias y consultas diarias en Ceuta tras la crisis migratoria, tanto a la población de la ciudad autónoma como a las personas migrantes.

"Las estadísticas aportadas por la Administración parecen no coincidir con la actividad diaria expresada por los propios profesionales, lo que, además, de no dimensionar bien la magnitud del problema, dificulta mucho el trabajo del personal al no quedar reflejadas todas las actuaciones realizadas", ha asegurado Villaseñor, quien ha participado en la concentración de profesionales y ciudadanos celebrada frente a la Delegación del Gobierno.

En este sentido, SATSE en Ceuta señala que ha destapado una invisibilidad de la actividad de Enfermería en Urgencias y en las áreas de atención rápida ('fast track'), donde el trabajo con pacientes no ingresados no queda contabilizado "en absoluto". El sindicato ha denunciado fallos informáticos que hacen desaparecer pacientes de los historiales informáticos e invalidan jornadas completas de 24 horas.

Asimismo, ha advertido de que la asistencia en papel en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) a personas sin filiación a la Seguridad Social es ignorada y no se contabiliza, dejando sin registro oficial procedimientos esenciales de Enfermería como curas, suturas o inmovilizaciones.

Por otra parte, la organización ha tachado de "mentira" los anuncios del Ministerio de Sanidad sobre la contratación de 100 profesionales en Ceuta, y ha aclarado que se trata de breves prórrogas de contratos ya existentes que expiran a mediados de septiembre.

"De las cuatro enfermeras prometidas por el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, como gran refuerzo, una plaza ha quedado vacante por falta de profesionales en paro, y los tres contratos firmados vencerán de forma inminente el próximo 16 de septiembre, dejando el servicio bajo mínimos", ha denunciado Villaseñor.

Ante este "apagón de datos asistenciales", el sindicato ha iniciado una investigación para rastrear qué ocurre con los registros en papel de los pacientes en los centros de salud. Apunta, además, que esta fiscalización coincide con la denuncia de SATSE por la prohibición de entrada impuesta a sus representantes sindicales para saludar y apoyar a los profesionales en los centros sanitarios de Ceuta, "un veto que obstaculiza gravemente la labor de representación y asesoramiento de los trabajadores en un escenario de extrema precariedad laboral", ha indicado.

ESTABILIDAD Y RECONOCIMIENTO

Villaseñor ha subrayado la "urgente necesidad" de que se ofrezca una mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo al personal sanitario que trabaja en Ceuta, con contratos de un mínimo de seis meses, ya que, a su juicio, es la única forma de que otros profesionales vayan a trabajar a la ciudad autónoma y los que ya lo están haciendo no se marchen a otras comunidades autónomas.

Al respecto, ha reclamado que se aplique el Real Decreto 118/2023, declarando a Ceuta como Zona de Difícil Cobertura, y que se implementen incentivos reales para atraer y fidelizar profesionales. "Sin contratos de larga duración que acaben con la precariedad laboral no se podrán cubrir las bolsas de empleo que se encuentran actualmente vacías", ha afirmado.

También ha pedido un mayor reconocimiento retributivo y que el "sobreesfuerzo" que están realizando desde hace semanas, doblando turnos y haciendo muchas más horas de las que su jornada ordinaria establece, se vea valorado en un futuro de "forma justa".

Así, ha apuntado que hay que incrementar las plantillas para que el personal que ahora está trabajando pueda descansar y recuperarse de una experiencia que, a su juicio, les está dejando exhaustos a nivel físico y también psicológico y emocional.

De igual manera, la responsable de SATSE ha incidido en la importancia de que el personal sanitario cuente con todo tipo de medidas de seguridad para poder desarrollar su trabajo, ya sea en el hospital, centros de salud o, especialmente, durante las visitas a domicilio.

Por último, el sindicato ha denunciado que se le ha impedido autorizar la visita de su máxima representante a los centros sanitarios, alegando una situación de crisis sanitaria que, según critica, posteriormente no reconoce en los medios de comunicación. A su juicio, la Administración trata de ocultar la realidad existente y "amordaza" al sindicato más representativo del ámbito sanitario en España.