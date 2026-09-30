SATSE denuncia la "carga extra" de trabajo por la falta de refuerzos para las campañas de vacunación

Archivo - Vacunación, vacuna, covid-19, coronavirus. - RECEP-BG/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que los servicios de salud están empezando a implementar la campaña de vacunación de la gripe y la COVID-19 sin haber reforzado las plantillas de enfermeras en Atención Primaria, por lo que todo apunta a que se volverán a producir los problemas y demoras de todos los años, debido a la carga "extra" de trabajo a la que deben hacer frente los prefisionales de enfermería.

SATSE advierte que las mismas consecuencias "siempre son las mismas": "Primero, demoras e incidencias en las campañas de vacunación y, posteriormente, situaciones de colapso en los servicios de Urgencias, fundamentalmente, por los picos de personas afectadas por la gripe, la COVID-19 y otros virus respiratorios".

Al respecto, el Sindicato subraya que los gestores de la sanidad, además de no contratar a más profesionales, tampoco "sustituyen convenientemente" a los que se encuentran de baja o que tienen permisos, licencias o días de descanso.

Asimismo, advierte de que, en el caso de que tengan que vacunar por las tardes, durante los fines de semana o fuera de su jornada de trabajo ordinaria, las administraciones sanitarias competentes tienen que retribuir de forma justa este sobreesfuerzo que debe tener, en todo caso, carácter voluntario.

"Es injustificable que se paguen precios excesivamente bajos o que existan desigualdades retributivas dentro del mismo servicio de salud, y tienen que implementarse siempre programas regulados de módulos voluntarios, garantizando el derecho al descanso y la conciliación de las/os profesionales afectadas/os", apuntan desde la organización sindical.

De otro lado, SATSE critica que la falta de suficientes enfermeras provoque que no puedan dedicarse a otras actuaciones fundamentales en materia preventiva y de promoción de la salud que realizan en los centros de salud y en los domicilios, así como al cuidado de pacientes crónicos y pluripatológicos. "Se tienen que 'dejar en pausa' programas y actuaciones que tienen un impacto en la salud y calidad de vida de muchas personas", asevera.

El Sindicato recalca que todos estos problemas seguirán produciéndose en próximos años si no se acomete una planificación conjunta y ordenada de profesionales de Enfermería que dimensione de manera adecuada las necesidades existentes en cada servicio de salud bajo la premisa de que éstas seguirán creciendo de manera exponencial a lo largo de los próximos años.

Con este objetivo, el Sindicato impulsó una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar que los hospitales y centros de salud cuenten con el número suficiente de enfermeras y que los pacientes sean siempre atendidos en óptimas condiciones de seguridad y calidad asistencial. Esta Ley lleva más de seis años pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, lo que supone, según SATSE, una "deuda pendiente" del poder público y legislativo con el conjunto de la ciudadanía.