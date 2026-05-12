SATSE demanda en el Parlamento Europeo mejoras laborales para las enfermeras y un mayor desarrollo profesional

Imagen de la jornada en Bruselas. - SATSE

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor, ha reclamado en el Parlamento Europeo mejoras laborales para las enfermeras y un mayor desarrollo profesional para hacer frente a la crisis actual del sector.

"Ha llegado ya el momento de que nadie sea ajeno al clamor de una profesión autónoma que siempre, y ahora más que nunca, tiene mucho que decir, porque, sin condiciones dignas no hay salud posible ni un futuro mejor", ha reivindicado Villaseñor.

Promovida por SATSE, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y el eurodiputado Nicolás González, el Parlamento Europeo ha acogido una conferencia, con motivo del Día Internacional de la Enfermera, bajo el título 'Fortalecimiento del personal de Enfermería en la Unión Europea de la Salud: competencia profesional, autonomía y sistemas de atención sostenibles'.

Todos los participantes han coincidido en resaltar el papel fundamental de la profesión ante los crecientes desafíos que tienen, en la actualidad, los sistemas sanitarios de la UE (envejecimiento poblacional, cronicidad, dependencia) y que se ven perjudicados por las precarias condiciones laborales y las persistentes dificultades en la contratación y retención de estas profesionales.

En su intervención, Villaseñor también ha subrayado que el déficit de plantillas enfermeras es un grave problema en toda Europa que afecta especialmente a España, ya que tiene una ratio de 6,2 profesionales por 1.000 habitantes, cuando la media europea supera las nueve enfermeras.

En este punto, ha recordado que SATSE impulsó una iniciativa legislativa popular (ILP) que, tras lograr cerca de 700.000 apoyos, entró en el Congreso hace seis años y que, después de 133 prórrogas al plazo de presentación de enmiendas, sigue pendiente de su debate y aprobación final. Al respecto, confía en que se apruebe en esta legislatura para evitar "riesgos, reingresos, complicaciones y una mayor mortalidad y morbilidad en los centros sanitarios y sociosanitarios".

La presidenta de SATSE ha asegurado que estas profesionales "ya no se callan", después de muchos años en los que gestores, administraciones y partidos políticos las han invisibilizado y minusvalorado. "Relegadas y subordinadas, nos han empujado permanentemente a hacer más con menos, sin cuestionar ni exigir, y hemos sostenido el sistema sanitario en silencio", ha dicho.

DESAFÍOS

Por su parte, Nicolás González, miembro de la Comisión de Salud Pública, ha señalado que las crecientes y complejas necesidades de atención en cuidados, junto con tendencias demográficas adversas como el envejecimiento de la población y la disminución de la disponibilidad de personal, ejercen una presión constante sobre todos los sistemas sanitarios europeos y su capacidad para brindar una atención accesible y de calidad.

El eurodiputado ha remarcado que desde la Unión Europea se debe apostar por políticas ambiciosas que mejoren las condiciones de trabajo de las enfermeras y lograr una mayor inversión en formación, reconocimiento profesional, visibilidad y liderazgo. También ha apostado por la especialización enfermera y la Enfermería de Práctica Avanzada para poder ofrecer una atención de alta calidad al conjunto de la sociedad.

Por su parte, Klaus Heeger, secretario general de CESI ha puesto en valor a las enfermeras como "actores sociales" de primer nivel para lograr los cambios que requieren todos los sistemas sanitarios europeos y les ha felicitado por su fuerza y empuje a la hora de "dar la batalla" para posibilitar avances reales que mejoren la atención a las personas.

AVANCES

En otro momento de la jornada ha intervenido Paloma Calleja, coordinadora del Comité de Cuidados impulsado por el Ministerio de Sanidad, quien ha reiterado la necesidad de aumentar las plantillas enfermeras en España y ha aludido a los problemas de empleabilidad de las enfermeras especialistas. Además, ha recordado distintas iniciativas puestas en marcha por Sanidad para analizar la realidad actual de la profesión y promover un modelo de práctica profesional adecuado.

Sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo e implementación de la Enfermería de Práctica Avanzada ha hablado Paloma Repila, presidenta de la Comisión de Expertos en Sanidad de CESI, quien expuesto los problemas que existen, tanto en España como en otros países europeos, como la falta de heterogeneidad en la regulación y desarrollo de este rol profesional. Así, ha apuntado que, entre otros beneficios, propicia una mejora de la seguridad clínica y de la experiencia del paciente y optimiza los recursos sanitarios.