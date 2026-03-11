Archivo - SATSE asevera que la agresión a sanitarios es un problema de Estado a abordar de forma conjunta por las Administraciones - ROSSANDHELEN - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha aseverado que la agresión a profesionales sanitarios es un problema de Estado que debe abordarse de manera conjunta entre todas las Administraciones, por lo que lamenta que los diferentes Gobiernos y partidos políticos actúen cada uno por su cuenta.

A colación de la celebración, este jueves, 12 de marzo, del Día Europeo contra las Agresiones al Personal Sanitario, esta organización sindical ha indicado que la violencia en este ámbito es una realidad que no entiende de territorios. Por ello, ha pedido este trabajo colaborativo, en lugar de que cada Ejecutivo regional haga la guerra por su cuenta y elabore normativas o estrategias específicas.

Esta situación va en aumento cada año ya que, a falta del nuevo informe oficial que elabora anualmente el Ministerio de Sanidad, los datos aportados por la Policía Nacional concluyen que en 2025 hubo un incremento del 26 por ciento del número de denuncias de agresiones con respecto al año anterior. Además, se llevaron a cabo más de 11.000 intervenciones policiales (3.500 en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias).

Por ello, SATSE considera que se debe aprobar una ley estatal que evite situaciones de violencia en el ámbito sanitario y que, en caso de producirse, proteja y ayude al profesional afectado. Al respecto, elaboró y trasladó a todos los partidos políticos una propuesta normativa que, tras su debate en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados, no salió adelante.

INTERESES TERRITORIALES Y PARTIDISTAS

Gobiernos y partidos priman intereses territoriales y partidistas que imposibilitan finalmente que se pueda trabajar de manera conjunta, coordinada y eficaz, ha asegurado, tras lo que ha subrayado que estos "afirman tener el mismo objetivo y la misma prioridad, pero la realidad es que no comparten estrategias ni buenas prácticas".

En este contexto, ha destacado sus sucesivas encuestas, que concluyen que ocho de cada 10 enfermeras han sufrido, al menos, una agresión, ya sea física (empujones, puñetazos, golpes...) o verbal (amenaza, insultos...), a lo largo del desempeño de su trabajo en centros sanitarios, sociosanitarios y durante las visitas realizadas a domicilio.

La división y la desigualdad a la hora de abordar este problema solo posibilita que se mantenga y empeore con el paso del tiempo, ha proseguido SATSE, que mantiene de manera permanente la campaña de información, denuncia y sensibilización 'La agresión NO es solución'. Hay que sumar sinergias y no dividir ante la violencia contra los trabajadores sanitarios, que son, además, mayoritariamente mujeres, ha manifestado.

Para finalizar, ha subrayado que ningún sanitario es el responsable de los problemas y deficiencias estructurales que sufre, en la actualidad, el sistema sanitario y que suelen ser la principal razón del enfado y malestar de pacientes y familiares. Estos profesionales necesitan referentes claros y definidos que vehiculen esta cuestión en cada centro.