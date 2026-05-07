SATSE afea a los partidos que obstaculicen la tramitación de la ley de ratios enfermeras

Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria. - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha aseverado este jueves que los partidos políticos "están fracasando de manera permanente y reiterada" en su deber de representar el interés del conjunto de la ciudadanía, al "obstaculizar" la tramitación de la ley de ratios enfermeras.

Según ha detallado, la Mesa del Congreso de los Diputados lleva registradas en esta legislatura un total de 50 solicitudes de los grupos parlamentarios para ampliar el plazo de presentación de enmiendas a la normativa, lo que el sindicato considera medio centenar de "rotundos fracasos".

A este respecto, ha explicado que estas 50 prórrogas se suman a las 83 registradas en la anterior legislatura, lo que, a su juicio, constata que se ha mantenido en todo momento el mismo patrón de alargar, "sin justificación alguna", la tramitación de la Ley. SATSE considera que se ha hecho por "intereses partidistas, políticos o economicistas", mientras que "proteger y garantizar la salud y seguridad asistencial de las personas ha quedado siempre relegado a un segundo plano".

La elaboración de la ley de ratios enfermeras es fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP), con cerca de 700.000 firmas, registrada en la Cámara Baja en 2019. El sindicato ha explicado que su objetivo es garantizar una ratio segura de pacientes por enfermera en hospitales, centros de salud o residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, entre otros.

De este modo, ha asegurado que se pretenden evitar riesgos, complicaciones, e incluso fallecimientos, que se producen cuando no hay suficientes enfermeras. Sus beneficios ya están siendo comprobados en países, como Australia y Canadá, en los que existe una regulación similar desde hace tiempo.

ESCENARIO DE CONFRONTACIÓN

Por ello, SATSE ha lamentado que el Congreso de los Diputados se haya convertido en un escenario de "confrontación y polarización" en lugar de un espacio de diálogo y consenso que posibilite la aprobación de leyes que mejoren la calidad de vida de las personas.

El sindicato ha recordado que, en aras a facilitar el respaldo de los grupos, se mostró dispuesto al inicio de la actual legislatura a abordar que el redactado final de la ley flexibilizase la propuesta inicial de ratios concretos que se hacía.

En concreto, propuso que estas se establecieran en función de la complejidad de los cuidados, y que se implementasen de forma progresiva durante el periodo de tiempo necesario para permitir a los servicios de salud y otras administraciones su asunción. Todo ello respetando las competencias de las CCAA y la autonomía de gestión de los servicios de salud y los centros.

"47 diputados y 15 meses, las cuentas no salen si realmente quisieran dedicar parte de su tiempo a elaborar y presentar sus propuestas de mejora o cambios al articulado de una norma que solo tiene siete páginas", han apuntado desde SATSE, que, no obstante, seguirá trabajando y manteniendo contactos con los grupos para intentar "desatascar" su tramitación y lograr su aprobación en la actual legislatura.