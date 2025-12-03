SATSE advierte que cualquier plan frente a la gripe es "insuficiente" sin un refuerzo de plantillas

Archivo - Vacuna. - FSTOP123/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha advertido este miércoles de que cualquier protocolo o plan de actuación frente a los virus respiratorios es "insuficiente, parcial e ineficaz" si no se contempla el refuerzo de plantillas enfermeras y, en general, de profesionales sanitarios con nuevas contrataciones y una reorganización de la atención.

Aunque SATSE ha calificado como "positivo y necesario" que se avance en medidas preventivas y de seguimiento a través del protocolo común por el que aboga el Ministerio de Sanidad y los planes específicos que han introducido algunas comunidades autónomas, ha aseverado que estos no evitarán situaciones de colapso y sobrecarga habituales en estas fechas porque no van a "la raíz del problema", la infradotación de personal.

"Está más que demostrado, año tras año, que, al no haber el personal suficiente que pueda asumir la creciente afluencia de personas en los meses de invierno, los centros sanitarios se colapsan, las esperas en salas no apropiadas, boxes y pasillos se multiplican y la atención empeora", han asegurado desde la organización sindical.

Según han informado, el sindicato ya reclamó el pasado mes de octubre al conjunto de administraciones sanitarias que desarrollasen planes de actuación eficaces, pero ha alertado de que, ya iniciado el mes de diciembre, está constatando que en muchas autonomías ni siquiera los han hecho y en las que sí, estos no contemplan el refuerzo necesario de las plantillas en los hospitales y centros de salud.

A este respecto, ha criticado que Ministerio y comunidades "prefieren acusarse mutuamente" de ser responsables de los problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS) o "enzarzarse en polémicas mediáticas", como si son o no convenientes medidas como el uso de mascarillas, antes que dedicar los recursos y medios necesarios para ofrecer la atención que necesita la población.

El sindicato ha destacado que las primeras situaciones de sobrecarga y tensión asistencial se están empezando ya a producir en los hospitales y lo que ahora son situaciones puntuales se convertirán en unos pocos días en algo grave y constante que perjudicará, además de a los pacientes, a los profesionales que se encontrarán "saturados y sobrepasados".