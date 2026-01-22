SATSE acusa al Gobierno y CCAA de ser "incapaces" de desarrollar una adecuada planificación de recursos humanos

Archivo - Enfermera - SATSE - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, cree que Gobierno y comunidades autónomas "son incapaces de ofrecer soluciones sólidas y con visión de futuro a problemas y necesidades reales que se perpetúan en el tiempo desde hace muchos años", en referencia al que el déficit de plantillas enfermeras existente en todos los servicios de salud.

Así, el sindicato afirma que la actual manera de gobernar de todas las administraciones sanitarias públicas se caracteriza por la toma de decisiones "reactivas" para generar "golpes de efecto" momentáneos, pero "carece de un rumbo claro a largo plazo". Sin ser conscientes de que el déficit de plantillas enfermeras existente no se resolverá hasta que Gobierno y comunidades autónomas no dejen de actuar "a golpe de improvisación" y realicen una adecuada y exigente planificación de los recursos humanos necesarios a corto, medio y largo plazo.

El Sindicato subraya que las consejerías de Sanidad "suspenden" en las tres asignaturas clave para desarrollar una adecuada planificación en materia de recursos humanos, "y que son analizar la actual situación en base a datos objetivos constatables, definir unos objetivos concretos en un horizonte temporal definido e implementar las actuaciones y medidas necesarias de forma progresiva y coherente", apunta.

En cuanto a la "primera asignatura", el Sindicato recuerda que han transcurrido ya 14 años y el SNS sigue sin contar con un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios a pleno funcionamiento. "No entendemos como han transcurrido ya cerca de 40 años desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, y no sepamos aún cuántos profesionales exactamente están trabajando, dónde lo están haciendo y qué funciones están desempeñando", afirma.

Al respecto, SATSE incide en que no se trata únicamente de estimar una cifra de profesionales necesarios en base al número de habitantes sino teniendo en cuenta la atención y cuidados que requiere el conjunto de la población en función de factores clave como su progresivo envejecimiento o el aumento de la cronicidad, pluripatologías o niveles de dependencia.

Por último, denuncia que sigue sin producirse el necesario aumento progresivo de las plazas universitarias de Grado de Enfermería y la precariedad de la condiciones de trabajo continúa forzando la emigración de profesionales, ya sea a otros países o entre comunidades autónomas.