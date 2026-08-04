Sanz pide a la oposición que "deje de atacar" a los profesionales sanitarios tras archivo judicial de los cribados

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante la toma de posesión de los delegados territoriales de Cádiz. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a los partidos de la oposición que "dejen de atacar" a los profesionales sanitarios tras conocerse el archivo judicial de todas las denuncias relacionadas con el cribado del cáncer de mama.

"Una vez más, la oposición ha pinchado en hueso, quienes siempre han querido usar la sanidad pública andaluza para atacar al Gobierno y sacar rédito político", ha señalado el vicepresidente este martes en un audio remitido a los medios de comunicación.

En este sentido, ha defendido que la Fiscalía "ha confirmado lo que desde el minuto uno ha dicho la Junta" y ha asegurado que se avisó "a todas y cada una de las mujeres". "En dos meses todas tenían realizada la prueba correspondiente", ha reafirmado.

Asimismo, ha destacado una inversión de más de 100 millones de euros en reforzar los cribados en la comunidad y la contratación del 90% de los 705 a los que se comprometió el ejecutivo autonómico.

"La prevención del cáncer de mama ha sido y será una prioridad para este Gobierno y seguimos avanzando para ampliar el tramo de edad, para incorporar la inteligencia artificial a lectura de diagnósticos, como vamos a hacer en todas las unidades de cáncer de mamá y vamos a seguir humanizando un proceso que salva vidas", ha subrayado.

Ante esta situación, Sanz ha reiterado a la oposición que "cese su estrategia electoralista de acoso y derribo de la sanidad pública andaluz" y ha asegurado que "han fracasado en su estrategia de ataque político y jurídico".

PSOE-A ASEGURA QUE "NO VA A DEJAR DE PELEAR"

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, ha defendido que pese al archivo, "no acaba la negligencia política y responsabilidad sanitaria" del ejecutivo andaluz al respecto.

"Seguimos sin saber si esas mujeres están siendo a día de hoy atendidas", ha señalado Férriz en una nota de prensa remitida por el partido a la par que ha indicado que "no hay informes médicos, no hay absolutamente nada, se niegan a una comisión de investigación en el Parlamento".

"No vamos a dejar de pelear porque se sepa la verdad, porque de no haber sido por esa denuncia muchas mujeres a día de hoy en Andalucía estarían desarrollando un cáncer que se podía haber evitado", ha subrayado.

Las fiscalias provinciales han ido archivando en los últimos meses denuncias presentadas en su día por presuntos fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía al no haberse hallado indicios de delito.

La Fiscalía Superior de Andalucía archivó el pasado febrero las tres denuncias que afectaban a altos cargos de la Consejería de Sanidad, de ellos aforados. Junto a ello, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias de 15 mujeres por presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama para que continuaran con la investigación de manera individualizada.

La denuncias remitidas a las distintas fiscalías provinciales se referían a presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

La Administración sanitaria acotó a 2.317 mujeres afectadas por la polémica por los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama en Andalucía.