Sanz afea a la ministra la reunión con Amama: "Viene a hacer campaña sobre un tema en el que no tiene competencias"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 30 de octubre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, la reunión que ha mantenido este jueves con la asociación Amama --la que ha denunciado los fallos en el cribado del cáncer de mama que ha llevado a retrasos de varios años en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales tras unos primeros resultados "no concluyentes"--. "Viene a hacer campaña sobre un tema en el que no tiene competencias".

Así lo ha manifestado Antonio Sanz en su intervención en la comisión parlamentaria en relación sobre los problemas reconocidos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. El consejero andaluz de Sanidad se reunió este pasado miércoles con Amama, un encuentro --el primero entre ambas partes después de que el Gobierno andaluz se hubiese lamentado de las sucesivas negativas de esta asociación a reunirse con ellos-- que calificó de "largo y fructífero".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tachado de "incompetentes" a las consejerías lideradas por el Partido Popular que insisten en no poder enviar sus datos de cribado de cáncer de mama, requeridos por el Ministerio de Sanidad, alegando que no disponen del sistema informático necesario para volcar la información ni de indicadores específicos.