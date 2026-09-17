Sanitarios y pacientes de Ceuta piden la dimisión "inmediata" de Mónica García ante el "colapso" asistencial

Sanitarios y pacientes piden la dimisión de Mónica García ante el colapso asistencial de Ceuta. - GABRIELA SÁNCHEZ

CEUTA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CEMSATSE ha pedido este jueves la dimisión "inmediata" tanto de la ministra de Sanidad, Mónica García, como de "todo el equipo directivo" del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Lo ha hecho a través de sus portavoces, la enfermera Elisabeth Muñoz y el médico Enrique Roviralta, apoyados por el medio centenar de personas (entre profesionales sanitarios y pacientes) que han concurrido a su llamada para la concentración celebrada a las 11:00 horas a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Los representantes de la organización sindical (que ha gestionado la convocatoria sin el apoyo del resto de sindicatos) han leído un manifiesto contra el "colapso" del sistema público tras la entrada masiva, en el que han acusado a la institución ministerial de "falsear los datos" asistenciales para "minimizar" la situación que vive el personal sanitario en la ciudad desde el 30 y 31 de julio.

SANIDAD NIEGA LA REALIDAD, DIFUNDE CIFRAS SESGADAS Y OCULTA ASISTENCIAS

Han criticado que, frente a "esta grave crisis", la respuesta del Ministerio haya sido "negar la realidad, difundir cifras sesgadas que ocultan las más de 500 asistencias diarias en Primaria y Urgencias y hacer desaparecer de los sistemas informáticos a los pacientes atendidos en el punto de vía rápida de Urgencias".

Las recriminaciones al Ministerio y al equipo de la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta han volado este jueves frente al HUCE. Los pacientes y los sanitarios allí presentes han gritado pidiendo la dimisión de García, que se encuentra hoy en Ceuta y comparecerá a las 18:30h en la Delegación del Gobierno.

Los portavoces de CEMSATSE han acusado a la ministra de "minimizar lo que pasa en lugar de defender a los sanitarios y mandar refuerzos".

Enrique Roviralta ha asegurado que el personal está "frustrado, indignado". Lo mismo que los pacientes, "que son los que sufren las consecuencias, y están indignados ante la inacción del Gobierno de la nación".

En un manifiesto conjunto leído a medias entre Roviralta y Muñoz, han realizado varias demandas a las autoridades sanitarias. Además de pedir la dimisión de los responsables de la sanidad pública ceutí, han exigido la aplicación efectiva del Real Decreto donde se incluye la configuración de los puestos de trabajo del personal del INGESA como de Difícil Cobertura.

PIDEN PLAN SANITARIO EXTRAORDINARIO Y CONTRATACIONES ESTABLES

Pretenden que ello frene "la precariedad de los contratos de un solo día y la fuga forzosa de nuestro talento hacia la península". Han exigido también "un plan sanitario extraordinario", con contrataciones estables "que llenen las bolsas de empleo vacías".

Han pedido elevar al nivel 2 el protocolo de catástrofes, y que haya vigilantes de seguridad "en todas las visitas domiciliarias" de las enfermeras. También "una justa compensación por el exceso de turnos acumulados".

Durante la lectura del manifiesto, han reprochado que dentro del hospital trabajen "a 32 grados" debido a la avería aún sin resolver de los sistemas de climatización del Clínico, que arrastran desde principios de año y para la que el INGESA prometió una solución que aún no ha llegado.

Según han asegurado los delegados del sindicato, las autoridades sanitarias "pretenden cubrir la sobrecarga imponiendo jornadas extraordinarias bajo una falsa apariencia de voluntariedad".

DESGASTE FÍSICO Y SEVERO IMPACTO EMOCIONAL EN LAS PLANTILLAS

Han puesto de relieve la advertencia del Colegio Oficial de Psicología de Ceuta sobre "el desgaste físico y el severo impacto emocional de unas plantillas exhaustas a las que la Administración pretende exigir que suplan la falta de recursos con puro sobreesfuerzo y vocación".

Roviralta y Muñoz han asegurado que el personal médico, de Enfermería, Fisioterapia, técnicos, celadores, de Limpieza, lavandería, cocina y administrativos, "todos apoyan esta concentración para explicar que no pueden más".

Las protestas se prolongarán este viernes, cuando se concentrarán en el Centro de Salud de Otero, frente a la sede de la Dirección Territorial de INGESA. Y han recordado que si no se ofrecen soluciones llevarán a cabo una jornada de huelga el 24 de septiembre.