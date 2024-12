Sanidad vuelve a llevar este miércoles a la CIPM la financiación de 'Brineura' para lipofuscinosis neuronal ceroidea

Mónica García asegura que la decisión sobre financiar un medicamento "no es un capricho" del Ministerio sino un proceso "garantista"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el Ministerio de Sanidad volverá a llevar este miércoles a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) la financiación de 'Brineura', indicado para pacientes con la enfermedad ultrarrara lipofuscinosis neuronal ceroidea, con el objetivo de que los ministerios y comunidades autónomas participantes en la Comisión la sometan a votación.

Así lo ha señalado García durante la sesión plenaria del Senado de este martes en respuesta a la pregunta sobre si el Gobierno contempla financiar este tratamiento a los pacientes, formulada por el senador José Manuel Aranda, del Partido Popular (PP). 'Brineura' (cerliponasa alfa) es un medicamento huérfano y fue aprobado en 2017 por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) para tratar esta enfermedad, pero la CIPM ha negado su financiación en España en dos ocasiones: julio de 2022 y octubre de 2024.

En este sentido, la ministra de Sanidad ha destacado que su departamento comparte la preocupación por los pacientes de Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea que le ha trasladado el senador Aranda y ha insistido en que el Sistema Nacional de Salud (SNS) también se preocupa por ofrecerles "garantía y certidumbre", ya que "es el sistema nacional que no deja a nadie atrás".

No obstante, García ha aseverado que en el procedimiento de financiación que realiza la CIPM intervienen otros ministerios y también comunidades autónomas y que la decisión que se toma, por tanto, "no es solamente" de Sanidad y "no es un capricho, ni es una ocurrencia" suya o de su ministerio. Al hilo, ha subrayado que se trata de un proceso "garantista" tanto con los pacientes, para asegurar que los beneficios del fármaco superen a sus riesgos, como con la sostenibilidad del SNS y que, desde el Ministerio de Sanidad, respetan este proceso.

"Y también tiene que ser un proceso garantista con el sistema, un sistema que lo que tiene que hacer es priorizar objetivos que sean perfectamente científicos, que sean objetivos técnicos, que se base en la evidencia científica para así garantizar realmente la independencia y la autonomía de estos sistemas", ha añadido.

EN ESPAÑA HAY CUATRO CASOS CONTROLADOS

José Manuel Aranda ha detallado que la Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea afecta principalmente a niños y adolescentes y cursa con epilepsia, deterioro cognitivo, disfunción motora progresiva y un déficit que conlleva a una muerte vegetativa prematura. Tiene una incidencia de aproximadamente 0,5 casos por cada 100.000 nacidos vivos y en España hay "aproximadamente cuatro casos" controlados.

El senador del PP ha destacado que 'Brineura' está financiado "prácticamente" en toda Europa. "A los pacientes, a las familias que sufren estas patologías raras y ultrarraras, hay que darles soluciones que permitan una mínima calidad de vida en su difícil día a día lleno de complejidades y con un futuro cercano tremendamente incierto", ha apostillado Aranda.

Por último, Mónica García ha enfatizado que España ha impulsado en la Organización Mundial de la Salud (OMS) una resolución para que las enfermedades raras sean "uno de los mayores temas que se trate a nivel mundial". Así, ha reiterado que el propósito de su Ministerio es garantizar tanto el acceso a los medicamentos a todos los pacientes como la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud para que todos los pacientes puedan tener acceso a los futuros tratamientos.