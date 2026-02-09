Archivo - Sanidad ve "muy difícil de demostrar" que los 5 bebés hospitalizados en diciembre sean casos vinculados a la cereulida - DRAGANA991/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha manifestado que es "muy difícil de demostrar" el hecho de que los cinco bebés hospitalizados en diciembre en España con un cuadro de vómitos, y posteriormente dados de alta, sean casos vinculados a la cereulida, toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus'.

En concreto, se ha referido así a la publicación, por parte del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), de un informe por el que ha informado sobre la notificación al respecto y protagonizada por menores que supuestamente consumieron productos de nutrición infantil contaminados con cereulida. Estos casos no se han podido confirmar en laboratorio y, por tanto, se mantiene solo la sospecha.

En cuanto a la imposibilidad de demostrar la relación entre los ingresos hospitalarios y la mencionada toxina, el director general de Salud Pública ha declarado que existen "dos razones" para ello, siendo la primera que estos productos "se consumen mucho" pero "no hemos visto un incremento de casos esperados, es decir, que no ha habido un incremento de diarreas de este tipo relacionadas con ello", ha aclarado.

"El segundo elemento es que, en general, las dosis de toxina que tendría que haber para esos casos tienen que ser altas y, luego, aparte, no se han encontrado en los niños nada de este tipo", ha continuado Gullón. "No tenemos la claridad de poder establecer una causalidad segura de que esos casos, que son sospechosos de haberse intoxicado con 'Bacillus cereus', son completamente por ello o forman parte de otros casos de diarreas comunes que ocurren en los lactantes", ha aseverado.

PEQUEÑAS DIARREAS

"Uno de los bebés estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero tenía características que no parecían tan sintomatológicamente relacionadas con la presencia de la toxina", ha explicado, en este sentido, Gullón, quien ha añadido que "los casos más habituales con la toxina son pequeñas diarreas y así fueron todos los casos".

Este representante ministerial ha puesto de manifiesto que "no es de extrañar que pueda haber más casos sospechosos en los próximos días". Ello es debido a que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica, ha subrayado.

"Nos hemos puesto en contacto con todas las comunidades autónomas", ha destacado Gullón, al tiempo que ha enfatizado que también se está "en contacto" con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) "para las medidas que tengan que tomar" sobre los mencionados productos.