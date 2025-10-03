Sanidad solicita formalmente a Almeida que explique cómo informará a las mujeres sobre el 'síndrome postaborto'

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto homenaje a los médicos y profesionales sanitarios españoles por su entrega durante la pandemia de Covid-19, en la plaza de los Sagrados Co - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Confiando en la colaboración institucional, García le ruega que remita la información solicitada a en "la mayor brevedad posible"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha solicitado formalmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que explique cómo pretende informar a las mujeres que decidan abortar sobre el 'síndrome postaborto', concretamente quiere saber cómo garantiza que esa información sea científica, "y no un burdo intento del PP y VOX para coartar la libertad de las mujeres y coaccionarlas a la hora de ejercer sus derechos".

En una carta firmada por la Ministra de Sanidad, Mónica García, con fecha de este viernes, 3 de octubre, se le recuerda que "el denominado 'Síndrome Postaborto' no existe como entidad clínica reconocida ni cuenta con evidencia científica". En consecuencia, advierten a Martínez-Almeida que cualquier mensaje institucional que haga referencia vulnera la obligación de ofrecer a las pacientes información objetiva e "induce a la desinformación y contribuye a la estigmatización".

La proposición aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP y VOX, en su sesión de 30 de septiembre de 2025, es relativa a la difusión obligatoria de información sobre el denominado 'Síndrome Postaborto' en los centros de atención al público de Madrid Salud, Espacios de Igualdad/CIAM, Samur Social y por parte de los trabajadores sociales del Ayuntamiento, así como su inclusión en la cartelería, folletería y páginas web oficiales de dichos servicios municipales.

Esta iniciativa, continua la ministra, choca con a Ley que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres y establece que la información sanitaria proporcionada a las pacientes debe ser clara, objetiva y comprensible, prohibiéndose expresamente cualquier forma de presión, coacción o interferencia en la decisión de la mujer.

Ante esta situación pregunta también al alcalde de Madrid cuál es el sustrato jurídico en el que se fundamenta la Proposición aprobada "para requerir a los servicios municipales la difusión obligatoria de información sobre el denominado 'Síndrome Postaborto'; si se prevé su aplicación efectiva por parte de los trabajadores y servicios dependientes del Ayuntamiento, y en qué términos se está planificando dicha ejecución.

La titular de Sanidad cierra la misiva confiando en la colaboración institucional y el respeto a las competencias de ambas administraciones, y le ruega que remita la información solicitada a en "la mayor brevedad posible". No sin antes recordar, que Sanidad no puede "permitir retrocesos", sobre una ley que es "un avance indiscutible en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", que "comprometan el acceso a una información objetiva y libre de coacciones".