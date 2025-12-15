Sanidad y los sindicatos del Ámbito alcanzan un preacuerdo sobre el Estatuto Marco y se suspenden los paros de enero

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado un preacuerdo con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que han expresado su respaldo al borrador del nuevo Estatuto Marco y han descartado explícitamente su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, las organizaciones sindicales ha suspendido los paros previstos para el próximo mes de enero, "permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto", añade el Ministerio.

Según informa Sanidad, entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Desde Sanidad explican que las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico. "Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud", informan.

El Ministerio de Sanidad valora de forma "muy positiva" este preacuerdo, que "demuestra que el diálogo social es el camino para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y fortalecer el Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, Sanidad reitera su compromiso de seguir trabajando con las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas para "culminar una reforma clave para el futuro del SNS".

Por su parte, los sindicatos del Ámbito de Negociación han confirmado el preacuerdo y confían en mantener nuevas reuniones con el Ministerio de Sanidad para cerrar un acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre.