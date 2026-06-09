Sanidad saca a subasta pública una embarcación confiscada del narcotráfico por 180.000 euros

Sanidad saca a subasta pública una embarcaciones confiscada del narcotráfico por 180.000 euros - SANIDAD

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), ha sacado a subasta pública electrónica el moto-velero de gran eslora 'TAMBO', incautado del narcotrafico, a través del portal especializado Escrapalia con un precio de salida de únicamente 180.000 euros.

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.

El buque, que se encuentra actualmente custodiado y a flote en las instalaciones de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), es una embarcación singular de tipo ketch "custom", fabricada con casco de acero naval de alta resistencia y superestructura de aluminio por los reconocidos astilleros Liman JSC.

Casi 30 metros de eslora Con unas dimensiones de 28,9 metros de eslora, 8 metros de manga y 3,60 metros de calado, la unidad cuenta con certificación de Categoría CE Clase A Oceánica, estando plenamente capacitada para navegaciones de altura. Dispone de una planta propulsora robusta basada en un motor diésel Caterpillar 3196 de 490 HP, dos grupos electrógenos Cummins Onan y equipamiento avanzado de maniobra hidráulica de la firma Harken.

Según informan, su interior destaca por unos acabados de gran calidad y una versátil habitabilidad que integra un amplio salón principal, puente de mando protegido, zona de descanso con bar y un total de 8 sollados adaptados con baño independiente. El jueves, 2 de julio de 10.00 a 12.00 horas, tendrá lugar una visita para las personas interesadas en esta embarcación en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). La subasta 'on line' del moto-velero 'TAMBO' estará abierta a pujas en Escrapalia hasta el 16 de julionk.

De forma complementaria a la comercialización del velero, la Delegación del Gobierno ha lanzado de manera simultánea en Escrapalia la subasta de otra embarcación incautada por el Fondo de Bienes Decomisados. Se trata de una unidad de recreo Jeanneau Cap Camarat 755 WA (Walk-Around), bautizada como 'FRESKATXON' y registrada con la matrícula 7a-BA-2-56-07. El precio de salida se sitúa en 500 euros. El activo se encuentra varado y disponible para inspección técnica en las instalaciones de Vigilancia Aduanera del Puerto de Cádiz.

Esta embarcación polivalente de gama media-alta representa otra excelente oportunidad de negocio para profesionales náuticos, talleres o empresas de turismo activo. El martes 7 de julio de 10.00 a 12.00 horas, tendrá lugar una visita para las personas interesadas en esta embarcación en las instalaciones de Vigilancia Aduanera del Puerto de Cádiz. La subasta termina el 9 de julio.