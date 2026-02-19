Sanidad saca a consulta publica el proyecto de Real Decreto que regula la publicidad de las leches fórmulas

Archivo - Bebe leche acostado en cama. Pañal, bebé - LSOPHOTO/ ISTOCK - Archivo

El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula la promoción, publicidad, patrocinio y comercialización de sucedáneos de leche materna y productos relacionados, con el objetivo de establecer un marco nacional que regule las prácticas comerciales para garantizar la protección de la lactancia materna.

El proyecto establece acciones urgentes a la hora de regularlos, atendiendo al marco europeo de aplicación y al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, pide establecer su regulación tanto en marketing como el marketing digital. Asimismo, regular la promoción en centros sanitarios, no pudiendo ser utilizados para promocionar productos incluidos en el Código.

Garantizar que los centros sanitarios adquieran por los canales normales de compra los sucedáneos de la leche materna necesarios para los lactantes que no son amamantados; y prohibir cualquier donación o patrocinio al sistema sanitario por parte de compañías que vendan sucedáneos de leche materna y productos relacionados (incluyendo a las personas profesionales sanitarias y a las asociaciones profesionales); así como establecer la obligatoriedad a las personas profesionales sanitarias de declarar cualquier contribución a su favor que reciban de fabricantes y distribuidores de sucedáneos de leche materna; y garantizar la vigilancia de la aplicación del real decreto, en caso de incumplimientos.

La oportunidad de esta norma se fundamenta además en el llamamiento de la Asamblea Mundial de la Salud de 2025, que insta a los países a fortalecer sus marcos legales para regular la comercialización de sucedáneos de la leche materna y productos relacionados y otros alimentos para bebés y niños pequeños, incluyendo la regulación en los entornos digitales.

Por tanto, ve la necesidad de una adaptación al entorno digital, ya que se ha detectado un crecimiento exponencial del marketing en redes sociales y mediante influencers. "Resulta indispensable regular estas nuevas formas de comunicación comercial para que no eludan las restricciones aplicables a los medios tradicionales, garantizando la protección de la salud y un entorno digital seguro para las familias", afirma.

Además, se alinea con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 (PENROI) entre cuyas medidas se incluye la implementación de un sistema de regulación de la promoción comercial de los sucedáneos de la leche materna, teniendo en cuenta la normativa europea y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como el desarrollo de un código para la regulación de buenas prácticas comerciales y transparencia en el entorno sanitario para empresas relacionadas con la alimentación infantil siguiendo las recomendaciones de la OMS.

Por otro lado, da respuesta a la hoja de ruta establecida en el marco del Convenio del Ministerio de Sanidad y la Iniciativa para la Humanización en la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia y en el Grupo de Trabajo Nacional de la Lactancia Materna; y se alinea con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que, en su séptimo examen a España, ha identificado como una recomendación a implantar el aplicar plenamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

"Hay evidencia de que la promoción indebida de sucedáneos de la leche materna reduce las tasas y la duración de la lactancia, así como mina la confianza de las mujeres en su capacidad para amamantar", sustenta en su defensa el Ministerio de Sanidad.

Apesar de las recomendaciones de la OMS y otros organismos nacionales e internacionales de que los niños reciban lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y hasta los 2 años o más acompañada de otros alimentos, las tasas de lactancia materna en nuestro país continúan siendo subóptimas: un 46,9% de los niños y niñas recibe lactancia materna exclusiva durante 6 meses según los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2023.