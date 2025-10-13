Sanidad revisa el precio de más de 17.300 presentaciones de medicamentos con un ahorro estimado de 287 millones de euros

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el sistema de precios de referencia de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para 2025, una medida que afecta a 17.385 presentaciones de medicamentos y supondrá un ahorro estimado de 287,58 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la Orden del Ministerio de Sanidad, que revisa los precios de 13.871 presentaciones dispensables en farmacia y otras 3.514 en hospital. El ahorro total estimado con esta medida se divide en 57,17 millones de euros en medicamentos hospitalarios y 230,41 millones en aquellos dispensados en oficinas de farmacia.

Además, crea 14 nuevos conjuntos de presentaciones de medicamentos que se dispensan en oficinas de farmacia y 12 conjuntos de presentaciones de medicamentos de ámbito hospitalario; y revisa los precios de referencia de los conjuntos ya existentes y que corresponden a 451 de medicamentos dispensables en oficinas de farmacia y 259 de ámbito hospitalario. También suprime 35 conjuntos de presentaciones de medicamentos, 14 en farmacia y 21 en hospital.

Esta orden ministerial actualiza los conjuntos y precios de referencia establecidos por la Orden SND/1074/2024, de 2 de octubre, la última revisión del sistema de precios de referencia que tuvo lugar. La actualización se lleva a cabo con una periodicidad anual.

Sanidad ha explicado que el precio de referencia de los conjuntos se calcula en base al menor coste por tratamiento y día de las presentaciones incluidas en cada uno. Para garantizar el abastecimiento de determinados medicamentos y su permanencia en la prestación farmacéutica del SNS, se han articulado mecanismos excepcionales a la regla general de cálculo.

El Precio de Referencia Ponderado se aplica a las presentaciones con dosificaciones especiales, enfermedades graves o cuyos precios han sido revisados en los últimos dos años por falta de rentabilidad por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.

PRECIO DE REFERENCIA MÍNIMO: 1,60 EUROS

Por su parte, el Precio de Referencia Mínimo de cada presentación se ha fijado en 1,60 euros. Además, la No Revisión de Precios de Medicamentos se ha aplicado a medicametnos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque cubren necesidades sanitarias prioritarias de la población y deben estar disponibles en todo momento. Esta medida afecta a 38 conjuntos de referencia y, en concreto, a 338 presentaciones.

Desde el Ministerio han precisado que los laboratorios deben suministrar los medicamentos a su nuevo precio industrial de referencia a partir de este martes. Mientras, los distribuidores mantendrán el precio de venta del distribuidor anterior a esta reducción durante un plazo de 20 días naturales.

En lo que respecta a las oficinas de farmacia, estas dispensarán al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el 30 de noviembre de 2025. Se liquidarán con los nuevos precios las facturaciones de recetas oficiales al Sistema Nacional de Salud, incluidas las correspondientes a las Mutualidades de funcionarios, cerradas a partir del 1 de diciembre de 2025.

El Sistema de Precios de Referencia (SPR) se implantó hace dos décadas en España, con el objetivo de controlar los precios de los medicamentos financiados y contribuir a la sostenibilidad del SNS.