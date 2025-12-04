Sanidad responde a los sindicatos y defiende que el nuevo Estatuto Marco incorpora todas las demandas de su competencia

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Sanidad ha defendido que el borrador del nuevo Estatuto Marco incorpora todas aquellas demandas que entran dentro de su ámbito competencial, después de que los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación hayan convocado este jueves una huelga indefinida que comenzará el próximo 27 de enero.

En un comunicado, el Ministerio que lidera Mónica García resalta que se han añadido estas demandas tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados.

"El texto resultante busca garantizar la unidad del régimen estatutario del personal del Sistema Nacional de Salud, evitando desigualdades entre territorios, facilitando la movilidad profesional y permitiendo una planificación sanitaria homogénea", señalan desde Sanidad.

El Ministerio considera que se ha alcanzado el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, "articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas". Así, subraya que bloquear su aprobación por demandas ajenas al marco competencial implicaría desaprovechar una "oportunidad histórica" de reforma normativa, pendiente desde hace dos décadas.

En este punto, destaca que el borrador incluye el fin de la inestabilidad mediante OPEs obligatorias cada dos años; la movilidad real y garantizada con un concurso de traslados anual; límites estrictos a la sobrecarga laboral, reduciendo la jornada máxima semanal a 45 horas, por debajo de las 48h de la directiva europea, así como la transformación del modelo de guardias, pasando de 24 a 17 horas.

El departamento que dirige García también resalta que el texto incluye la ampliación de la protección ante noches y turnos penosos, la conciliación forzada y la reordenación de la clasificación profesiona, entre otros puntos.

LO QUE NO INCLUYE EL BORRADOR DEL NUEVO ESTATUTO MARCO

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- consideran "irrenunciables" las retribuciones básicas que deben acompañar al nuevo marco de clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud, así como una jornada laboral "digna y adecuada" y la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada.

Sin embargo, el Ministerio recuerda que el borrador del Estatuto Marco no puede invadir competencias autonómicas, como ley básica: "El Estatuto Marco debe respetar que la organización y gestión concreta de los servicios sanitarios corresponde a las CCAA. No puede detallar aspectos operativos de gestión interna, porque sería inconstitucional", explica.

Asimismo, recalca que las retribuciones específicas (complementos, cuantías de guardias, nocturnidad, etc.) dependen de cada servicio de salud y de la Ley de Presupuestos, por lo que el Estatuto Marco no puede establecer cifras. Además, señala que no puede conceder jubilación anticipada, ya que la competencia sobre jubilación anticipada recae únicamente en la Seguridad Social. "El Estatuto Marco solo puede remitir al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo que regula los coeficientes reductores", añade.

Al hilo, asegura que no puede fijar la jornada de 35 horas, debido a que la duración de la jornada semanal es competencia de cada comunidad autónoma, "así que el Ministerio no puede establecer un límite obligatorio, ni superior ni inferior", agrega.

Según el Ministerio, tampoco puede gestionar la distribución concreta de turnos y guardias, garantizar por sí solo la reducción de temporalidad, así como detallar en exceso la norma.

"La continuidad del proceso legislativo y su tramitación parlamentaria permitirán seguir incorporando aportaciones constructivas, siempre dentro del respeto al reparto constitucional de competencias", finaliza el comunicado.