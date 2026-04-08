Sanidad reprocha al Comité de Huelga su "inmovilismo" y pide que acuda a la reunión con su propio mediador

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha reprochado al Comité de Huelga su posición de "inmovilismo" para avanzar hacia la solución del conflicto por la reforma del Estatuto Marco y ha señalado que mantendrá la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en la reunión de este miércoles, por lo que ha pedido a los sindicatos que acudan con su propio mediador.

En estos términos ha respondido Sanidad al Comité de Huelga médico, después de que exigiera en la tarde de este martes que se retirase de la negociación a la figura del mediador, que se había acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y para la que el departamento de Mónica García había propuesto a la POP.

En una misiva, Sanidad ha lamentado que el Comité haya rechazado los espacios y fórmulas de diálogo propuestos hasta la fecha, incluyendo los ámbitos de negociación existentes, el Foro de la Profesión Médica y la participación de representantes de pacientes.

Asimismo, ha criticado que los sindicatos reconozcan una diferencia de posiciones entre ambas partes y, a la vez, no planteen "propuestas concretas" que permitan avanzar, tampoco a un mediador, lo que considera que "enquista la situación y dificulta su resolución".

"Esta actitud, en la práctica, supone un cierre por su parte a explorar vías de entendimiento, evidencia una posición de inmovilismo y dificulta avanzar en una negociación efectiva, llegando incluso a limitar las posibilidades reales de progreso en el diálogo", ha aseverado.

En esta línea, ha censurado que los "avances o acercamientos" que se han producido en el seno del propio Comité no puedan materializarse "por la falta de decisión efectiva del mismo", lo que a juicio del Ministerio supone un "elemento adicional de bloqueo".

Con todo, Sanidad ha reiterado su disposición a seguir trabajando para acercar posturas y alcanzar acuerdos, desde el diálogo constructivo y con una "visión amplia" del sistema sanitario. De esta forma, se mantiene el encuentro previsto para este miércoles a las 15.00 horas.