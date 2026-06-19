Sanidad reitera que ha pasado "el testigo" sobre el Estatuto Marco a las comunidades autónomas

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del estudio sobre ‘Cesación tabáquica, un reto sanitario y social’, en el Ministerio de Sanidad, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este viernes que su departamento ha pasado "el testigo" sobre el Estatuto Marco a las comunidades autónomas, después de haber puesto encima de la mesa "la primera reforma laboral sanitaria en 23 años para mejorar las condiciones laborales" de los profesionales sanitarios.

"El Estatuto Marco recoge, dentro de sus competencias, todas las reivindicaciones de los profesionales, todas las reivindicaciones legítimas, todos los malestares legítimos", ha señalado en la rueda de prensa de presentación del informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social', coincidiendo con el último día de huelga médica antes del verano.

Tras destacar que esta normativa estatal recoge la necesidad de poner límites, mejorar las condiciones y homogeneizarlas para que todos los profesionales, independientemente de la comunidad a la que pertenezcan, tengan las mismas mejoras, ha recordado que son las comunidades autónomas las que tienen que materializar esas condiciones y, en este punto, ha señalado que hay muchas comunidades autónomas que han pactado ya ciertos aspectos con los sindicatos médicos.

Como ejemplo, ha aludido a las guardias médicas de 24 horas, que el Anteproyecto de Estatuto Marco elimina. "Nosotros hemos puesto un máximo de 17 horas, pero, por supuesto, hay servicios que ya tienen guardias de 12, incluso hay servicios que trabajan a turnos. Pero todo eso depende de las condiciones laborales que se imponen desde las comunidades autónomas", ha detallado.

A este respecto, ha insistido en que para que los médicos puedan hacer guardias de 12, 10 u ocho horas es necesario ampliar las plantillas para poder distribuir los turnos entre más compañeros.

"Creo que estamos en un momento trascendental de nuestro sistema sanitario, en el que tenemos que acompañar los retos y desafíos que tenemos, que son retos y desafíos de una mayor demanda, mayor cronicidad, mayor pacientes pluripatológicos, una mayor esperanza de vida, con la mejora de las condiciones laborales", ha subrayado.

Con todo, García ha aseverado que "las desinformaciones, los bulos y las 'fake news' (...) no han ayudado tampoco" a tener el debate y la reflexión pública "necesaria" sobre las mejoras que contempla el Estatuto Marco.