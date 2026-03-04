Sanidad reforzará las medidas del examen MIR para "prevenir o reducir al máximo" la probabilidad de fraude

Archivo - Entrada del Ministerio de Sanidad el día de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha destacado que se está trabajando en reforzar las disposiciones sobre los dispositivos prohibidos durante las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), con el objetivo de "ser aún más estrictos" en futuras convocatorias y conseguir "prevenir o, al menos, reducir al máximo la probabilidad de fraude".

Según ha detallado Sanidad, la ampliación de estas medidas quedará contemplada expresamente en la correspondiente convocatoria, a fin de dotarlas del oportuno rango normativo.

En la orden ministerial de la convocatoria de este año, ha apuntado que ya se ha especificado y ampliado la definición de dispositivos no permitidos, incluyendo dispositivos electrónicos inteligentes como gafas o relojes.

"No estará permitido el uso de teléfonos móviles dentro del aula de examen, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación (dispositivos electrónicos inteligentes, como gafas, relojes, etc.). Desde el llamamiento hasta la finalización de la recogida de las hojas de respuestas, estos dispositivos deberán estar apagados", reza la orden.

Asimismo, Sanidad ha hecho hincapié en que el personal de apoyo de cada aula se encarga de garantizar que ningún aspirante copie durante el examen ni haga uso de dispositivos tecnológicos de consulta.

Por otra parte, el Ministerio ha asegurado que "no consta ninguna incidencia" en el acta del aula de la aspirante que, a la espera de las notas definitivas, ha obtenido el número 1 en el MIR.

"Más allá del caso de Santiago de Compostela, del que ya se ha informado, únicamente se detectó, hace dos convocatorias, a un aspirante con apuntes en papel. En aquel caso, su examen no fue corregido", ha añadido.