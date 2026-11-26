Archivo - Cartel de alquiler, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado jueves el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler, que se situó en el 2,4% interanua - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad propone incorporar objetivos de salud al diseño y evaluación de las políticas de vivienda, analizar sus efectos sobre los distintos grupos sociales y reforzar la prevención del sinhogarismo y la atención sociosanitaria a las personas sin hogar, ya que las condiciones residenciales, el coste de la vivienda y la inseguridad habitacional pueden afectar tanto a la salud física como a la mental y agravar las desigualdades sociales.

Así lo recoge el informe 'Análisis sobre el impacto del mercado y las políticas de vivienda en la salud', que reúne recomendaciones de organismos internacionales para reducir los efectos negativos de las condiciones residenciales sobre la población.

El documento plantea cinco líneas de actuación: integrar la salud en todas las políticas relacionadas con la vivienda; incorporar evaluaciones de impacto en salud a programas de rehabilitación, regeneración urbana y eficiencia energética; desarrollar sistemas de vigilancia con indicadores sobre calidad residencial, temperaturas, hacinamiento y pobreza energética; monitorizar las desigualdades según factores socioeconómicos, territoriales y demográficos, e integrar las respuestas al sinhogarismo en las estrategias de salud pública.

SALUD EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

El informe señala que los riesgos para la salud vinculados a la vivienda no pueden abordarse únicamente desde el ámbito sanitario, por lo que considera necesario coordinar a las administraciones responsables de salud, servicios sociales, energía y urbanismo. Esta colaboración permitiría anticipar posibles efectos adversos de las políticas residenciales y aprovechar sus beneficios para el bienestar y la equidad.

Asimismo, recomienda utilizar herramientas de evaluación de impacto en salud antes y después de poner en marcha medidas como la rehabilitación de edificios, la mejora de la eficiencia energética, la regeneración urbana o las actuaciones dirigidas a colectivos vulnerables. Estas evaluaciones permitirían identificar beneficios, consecuencias no previstas y diferencias en los efectos sobre distintos grupos de población.

VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES RESIDENCIALES Y LAS DESIGUALDADES

Sanidad también plantea incorporar indicadores sobre vivienda a los sistemas de información de salud pública para hacer un seguimiento de factores como la calidad de los hogares, las condiciones térmicas, el hacinamiento, la pobreza energética y la inseguridad residencial. Según el documento, disponer de información sistemática facilitaría identificar a los grupos más expuestos, orientar los recursos y evaluar los resultados de las políticas públicas.

El informe subraya además que las condiciones de vivienda pueden contribuir a trasladar las desigualdades sociales al ámbito de la salud. Por ello, recomienda desglosar los datos por variables socioeconómicas, territoriales y demográficas, con el fin de detectar las diferencias entre grupos y diseñar intervenciones ajustadas a sus necesidades.

PREVENCIÓN DEL SINHOGARISMO

La quinta línea de actuación se centra en incorporar la prevención del sinhogarismo y la atención a las personas afectadas a las estrategias de salud pública. Para ello, el documento recoge la necesidad de establecer mecanismos de detección temprana, coordinación entre los servicios sanitarios y sociales y modelos de atención centrados en la persona.

Entre las fórmulas mencionadas figura el modelo 'Housing First', que sitúa el acceso a una vivienda estable como punto de partida para ofrecer apoyos sociales y sanitarios. El informe recoge que este tipo de intervenciones puede aportar beneficios para la salud física y mental, mejorar la calidad de vida y contribuir a reducir las desigualdades.

DATOS QUE APOYAN UN CAMBIO

Entre los motivos se encuentra el alto coste de la vivienda, así recuerda que el Banco de España estima que el precio de compra de la vivienda aumentó un 34% desde 2014, mientras que las rentas del alquiler acumularon un crecimiento superior al 28,5% entre 2015 y 2022. En cuanto al alquiler, la proporción mediana de la renta destinada a pagarlo se sitúa en el 22,5%, pero se acerca al 45% entre los hogares con menos ingresos.

"Las dificultades para pagar la vivienda pueden reducir la capacidad de cubrir otras necesidades y generar preocupación sostenida", señala el informe que recoge que la pérdida de asequibilidad se relaciona con peor salud mental y menor participación en actividades sociales, especialmente entre los hogares con menos recursos.

Cuando se suman problemas para afrontar los gastos de energía o alimentación, el deterioro del bienestar puede ser mayor. El coste residencial también influye en la situación de las personas trabajadoras. Como datos, recoge que en 2024, al contabilizar los gastos de vivienda, la pobreza laboral aumentó en 770.000 personas y alcanzó a 2,2 millones; entre quienes alquilaban a precio de mercado, la tasa pasó del 19,3% al 34,1%.

OOtro factor a tener en cuenta son las carencias en el horas: las humedades, las filtraciones, el moho y una ventilación insuficiente, también se relacionan con síntomas respiratorios, alergias y asma, y pueden agravar enfermedades respiratorias previas. También se han asociado con estrés, ansiedad y síntomas depresivos en personas adultas, así como con dificultades emocionales en la infancia.

Un dato a destacar es las temperaturas inadecuadas dentro de la vivienda pueden agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. "El frío extremo puede elevar la morbimortalidad; el calor intenso supone también un riesgo, especialmente para las personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas", señala Sanidad, que recuerda que "la pobreza energética aumenta la exposición a estos problemas y afecta de forma desproporcionada a los hogares con menos recursos".

Por otro lado, las barreras arquitectónicas, las escaleras inseguras y las instalaciones deficientes pueden aumentar el riesgo de lesiones y limitar la autonomía, en especial en personas mayores, con discapacidad o movilidad reducida. Además, el ruido, la contaminación, el tráfico y el deterioro del entorno pueden perjudicar la salud.