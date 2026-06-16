Sanidad promueve un encuentro sobre análisis de datos para clasificar a pacientes por complejidad de cuidados

Imagen del encuentro. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, ha inaugurado el 'Datathon sobre Complejidad Individual e Intensidad de Cuidados por Competencias (InCa)', un encuentro pionero de análisis de datos y trabajo colaborativo para mejorar la planificación del personal de enfermería en el Sistema Nacional de Salud y clasificar a los pacientes según la complejidad de cuidados.

La iniciativa, que se celebra en Madrid hasta el 18 de junio, reúne a cerca de 60 expertos con el objetivo de avanzar en un marco nacional unificado que permita clasificar a los pacientes según la complejidad de sus cuidados, mejorar la planificación del personal de enfermería y contribuir a una asignación más segura, equitativa y basada en la evidencia.

Según explica Sanidad, a diferencia de otros encuentros técnicos, este 'datathon' se define por un enfoque colaborativo y no competitivo. Durante tres días, nueve equipos multidisciplinares trabajarán conjuntamente para transformar datos reales anonimizados, proporcionados por las comunidades autónomas, en prototipos aplicables a la gestión sanitaria.

Los equipos que participan integran perfiles diversos, entre ellos directores de enfermería, expertos en sistemas de información, analistas de datos e ingenieros. Así, Sanidad destaca que esta combinación de conocimiento clínico, tecnológico y de gestión permitirá abordar la complejidad de los cuidados desde una perspectiva práctica y orientada a la toma de decisiones.

CONSTRUCCIÓN DE UN ALGORITMO DE COMPLEJIDAD DE CUIDADOS

El encuentro se centrará en dos retos estratégicos: el primero será la construcción de una primera aproximación a un algoritmo de complejidad de cuidados, que permita estratificar a los pacientes según su carga individual de cuidados mediante la combinación de análisis de datos y juicio experto.

El segundo reto será el mapeo y la armonización de variables, con el objetivo de traducir las bases de datos autonómicas a un lenguaje común, basado en estándares como SNOMED CT o CIE-10. Esta armonización facilitará la comparación y la integración de la información a nivel nacional.

El Ministerio destaca que este proyecto responde a retos clave del Sistema Nacional de Salud, como la escasez de profesionales de enfermería, las desigualdades territoriales y el aumento de la demanda de cuidados complejos. "Actualmente, el SNS carece de un sistema nacional interoperable y validado para medir esa complejidad, una información esencial para asignar recursos con criterios de evidencia y necesidad asistencial", añade.

Asimismo, señala que el 'Datathon InCa' representa un paso clave para pasar del diseño conceptual a herramientas prácticas que refuercen la toma de decisiones y contribuyan a un sistema sanitario más eficiente, equitativo y sostenible.

APOYO EUROPEO Y CONTEXTO INTERNACIONAL

La iniciativa se enmarca en el Instrumento de Apoyo Técnico de la Comisión Europea, un programa que respalda reformas estructurales en los Estados miembros. El proyecto, denominado 'Dotación segura de personal de enfermería según la intensidad de la atención y los sistemas de clasificación de pacientes', cuenta con la asistencia técnica de la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Como fase previa a este encuentro, una delegación española realizó en marzo de 2026 una visita de estudio a Irlanda para conocer su modelo de 'Safe Nurse Staffing'. De esta experiencia se extrajeron lecciones fundamentales sobre liderazgo, uso de datos para la toma de decisiones y la importancia de contar con sistemas digitales sólidos e interoperables.

El 'Datathon InCa' concluirá el 18 de junio con una sesión plenaria en la que se validarán los resultados obtenidos y se definirán los próximos pasos para el pilotaje y la implementación nacional de estos modelos.