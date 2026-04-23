Sanidad prevé aprobar en las próximas semanas el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este jueves en el Senado que confía en que el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias se apruebe en las "próximas semanas".

"Necesitamos que la evaluación de la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias en nuestro sistema tenga toda la eficacia, eficiencia y evidencia científica detrás, para poder ofrecer a nuestros pacientes las mejores garantías", ha destacado la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado.

En este contexto, la titular de Sanidad ha defendido la gestión del Ministerio para fortalecer las políticas farmacéuticas. Así, ha recordado que hace poco más de un año se aprobó la Estrategia de la Industria Farmacéutica, con el objetivo de "reforzar el papel del Estado, orientar el desarrollo del sector hacia áreas estratégicas y garantizar que la innovación llegue a quienes la necesitan en condiciones de equidad".

Asimismo, ha apuntado que en las últimas semanas se ha constituido la Alianza de la Industria Farmacéutica: "Un espacio estable de diálogo y colaboración que reúne a la Administración, a las comunidades autónomas, al sector, a los profesionales sanitarios, a las organizaciones de pacientes y a la sociedad civil". Para la ministra, se trata de un instrumento que permite avanzar hacia un modelo de gobernanza compartida, "con más transparencia, mejores decisiones y una participación real de todos los actores implicados".

En esta línea, ha recalcado que este trabajo se va a completar en las próximas semanas con "dos piezas clave": el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la nueva Ley del Medicamento. "Dos normas que persiguen que las decisiones sobre qué incorporar al sistema se basen en su valor en salud y en el interés de los pacientes, con más transparencia, más coordinación y más previsibilidad", ha añadido.

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL ABORTO EN MADRID

Tras ello, García ha resaltado que en los últimos días el Gobierno ha dado "un paso muy importante" en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. De este modo, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

"Es una decisión relevante, porque eleva este derecho al máximo nivel de protección jurídica y lo sitúa en el marco constitucional, vinculado directamente al derecho a la salud", ha manifestado.

En cuanto al aborto, ha recordado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha "terminado cumpliendo" la ley y ha creado el registro de objetores de conciencia. "Ha habido resistencias, mucho insulto y mucho ruido, pero al final sucede lo que tiene que suceder en un Estado de derecho, las leyes se cumplen".

Según la ministra, se trata de una buena noticia, ya que Madrid era la única comunidad autónoma que no había creado este registro, una herramienta que considera "imprescindible" para organizar la prestación y garantizar que el derecho al aborto pueda ejercerse también dentro de la sanidad pública.

"Ahora bien, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a estar vigilantes, porque lo importante no es solo crear el registro, sino que el derecho se ejerza de manera real, con garantías y sin obstáculos", ha finalizado.