Sanidad pregunta a las CCAA su posicionamiento sobre las peticiones del Comité de Huelga relativas al Estatuto Marco

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una carta a las consejerías de las comunidades autónomas para conocer su posicionamiento sobre las peticiones de los sindicatos médicos del Comité de Huelga respecto al Estatuto Marco, entre las que se incluyen la creación de una Mesa Sectorial de Negociación específica para el personal médico y facultativo de cada servicio de salud, así como la aprobación de un estatuto propio para este colectivo

De este modo, el Ministerio ha trasladado formalmente a las consejerías estas peticiones para su conocimiento, valoración y postura de cara a la posible formulación de una recomendación en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En la carta, el Ministerio de Sanidad explica que son peticiones cuya naturaleza y alcance exceden el contenido propio del Estatuto Marco, al afectar de manera directa al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos, "particularmente en lo relativo a la organización del trabajo, las condiciones retributivas y los modelos de negociación colectiva".

Además, de la constitución de una Mesa Sectorial de Negociación y de un estatuto propio, los sindicatos médicos reclaman el establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo. Así como la voluntariedad de la jornada de guardia por parte del personal médico.

"Dada la trascendencia de estas peticiones y su impacto directo en la planificación, gestión y financiación de los recursos humanos del SNS, consideramos que su eventual abordaje requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas, en tanto que administraciones competentes en estas materias", indica la carta.

PREACUERDO EN EL ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN

Por otra parte, García recuerda en la carta que el nuevo Estatuto Marco ha alcanzado recientemente un preacuerdo con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación, tras un "intenso trabajo" desarrollado a lo largo de los últimos meses, en el que las comunidades autónomas han tenido un "papel fundamental".

Para Sanidad, este preacuerdo ha permitido consolidar una reforma largamente esperada, incorporando la práctica totalidad de las reivindicaciones que son propias del ámbito competencial de una ley básica estatal, y ha contado con el respaldo mayoritario de las organizaciones sindicales representativas del conjunto de profesionales sanitarios.

Ahora, Sanidad quiere conocer el posicionamiento de las CCAA en el marco de las movilizaciones convocadas por los sindicatos médicos. "Desde el Ministerio de Sanidad reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando conjuntamente, respetando escrupulosamente el reparto competencial y fortaleciendo los espacios de diálogo social e institucional que han hecho posible el actual preacuerdo del Estatuto Marco", finaliza la carta firmada por la ministra de Sanidad.