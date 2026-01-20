Sanidad pone en marcha un plan de apoyo psicológico para voluntarios y profesionales que intervienen en Adamuz

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha comunicado que activará en los próximos días un programa específico de cuidado a cuidadores, dirigido a quienes han estado en primera línea de respuesta en el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba), como voluntarios, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ciudadanía organizada.

"El objetivo es prevenir el trauma vicario, un malestar emocional que puede aparecer tras una exposición intensa y continuada al dolor y al sufrimiento de otras personas. Afecta especialmente a quienes ayudan en situaciones difíciles y muchas veces no se reconoce a tiempo pese a su impacto en la salud mental", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Desde el Ministerio señalan que, en una primera fase, la Junta de Andalucía ha desplegado dispositivos de atención psicológica mediante la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC), Cruz Roja, profesionales del Instituto de Medicina Legal y otros recursos especializados.

En esta segunda fase, el Ministerio, a través del Comisionado de Salud Mental, desplegará este programa destinado a los cuidadores. Así, los grupos estarán organizados en Adamuz y otras localidades donde se encuentran los afectados, como Córdoba, Málaga, Huelva y Madrid, e integrarán a profesionales del Ministerio de Sanidad y de la red pública andaluza.

"Estos equipos comenzarán a trabajar en los próximos días, una vez finalice la fase de emergencias, activando grupos de acompañamiento psicológico para voluntarios y para vecinos, y otros específicos para personal de emergencias y fuerzas de seguridad", ha detallado García, quien ha añadido que la intervención contará con profesionales especializados del Ministerio, en coordinación con el Centro de Salud Mental de Referencia, para "asegurar el acompañamiento y la continuidad de la atención".

La actuación del Ministerio en Adamuz forma parte de una estrategia más amplia de intervención en emergencias, que ya ha comenzado a desarrollarse en otras zonas del país afectadas por catástrofes recientes. Desde Sanidad resaltan que se prevé su consolidación como parte del sistema de respuesta permanente en salud mental del Sistema Nacional de Salud.

Por último, la ministra ha reiterado que "desde el primer momento" han estado en contacto con la Junta de Andalucía para asegurar una respuesta "coordinada y eficaz", y ha destacado que "el cuidado de quienes cuidan es una inversión esencial en salud pública y cohesión social". Además, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y de todas las personas que han estado ayudando en estos días.