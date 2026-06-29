Sanidad organiza una nueva evacuación de 20 niños palestinos heridos y enfermos desde la Franja de Gaza

Archivo - Una ambulancia frente al hospital Abú Yusef al Najar, situado en la ciudad de Rafá y destruido por el Ejército de Israel en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha organizado una nueva evacuación a través de Jordania de 20 niños palestinos junto a 81 familiares desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles por heridas causadas por los efectos de los ataques israelíes y por distintas patologías.

Los pacientes y sus acompañantes, un total de 101 personas, llegarán en la mañana de este martes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Una vez estén en España, serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla- La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia; el operativo ha sido gestionado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

Se trata de una operación que se realiza en coordinación con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; e Interior.

Los menores y sus familiares serán trasladados por equipos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde serán atendidos por un equipo de Médicos sin Fronteras junto al Ministerio de Sanidad desplazado al terreno. Desde allí, serán trasladados por equipos de la Embajada española en Jordania y ambulancias de Médicos Sin Fronteras hasta el aeropuerto, donde un avión del Ejército del Aire y del Espacio los llevará a España.

Como en las anteriores cinco evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la OMS y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC). La operación contará con un avión del Ejército del Aire y del Espacio, en el que más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación, entre ellos médicos, enfermeros de vuelo, intensivistas y técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, e incluirá alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación. La Embajada de España en Jordania ha gestionado los trámites necesarios para la operación, incluida la expedición de los visados.

Esta es la sexta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica, MEDEVAC, activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea, ERCC, a través de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS.