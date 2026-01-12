Sanidad, la ONT y la Fundación Josep Carreras firman un nuevo convenio para impulsar la donación de médula ósea

Imagen de la firma del convenio. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional Josep Carreras (FIJC) han renovado este lunes el convenio de colaboración que mantienen desde hace tres décadas para impulsar la donación y el trasplante de médula ósea, también conocido como trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).

El acto de firma ha contado con la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García; la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil; y Josep Carreras, fundador en 1991 del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), quienes han estado acompañados por Dolores Hernández Maraver, directora médica adjunta de la Unidad SoHO de la ONT, y Sergi Querol, director del REDMO.

A través de este convenio, que se renueva periódicamente desde hace 30 años, el REDMO se integra en el Sistema Nacional de Salud, bajo la gestión de la FIJC y en colaboración con la ONT. El REDMO permite la identificación de donantes de médula ósea para pacientes con enfermedades hematológicas -como leucemias, linfomas o mieloma múltiple- que no disponen de un donante compatible en su entorno familiar.

En 2025, el REDMO cerró con 520.508 donantes, disponibles para cualquier paciente de España o del resto del mundo que necesite esa donación de médula ósea. Estos resultados han contado con el Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), promovido por la ONT y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y en el que también han participado la FIJC, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Adoptado en el año 2012, el PNMO se ha desarrollado en diferentes fases ejecutivas, habiendo finalizado la tercera de estas fases en 2025.

Desde que se puso en marcha el PNMO, el número de donantes inscritos en el REDMO se ha multiplicado por cinco, habiéndose convertido, por su volumen de donantes, en el decimotercer registro a nivel mundial y en el quinto en Europa.

Además, Sanidad destaca que se ha producido un aumento significativo en el número de trasplante de progenitores hematopoyéticos; si en 2012 se realizaron 462 procedimientos, en 2024 se efectuaron 748 y se estima que en 2025 se habrá duplicado la cifra de 2012.

Finalizada la tercera fase del PNMO, la ONT, junto con la FIJC, las comunidades autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes inician ahora el diseño de una Estrategia Nacional de TPH "más ambiciosa", que además del PNMO y el Plan Nacional de sangre de cordón umbilical, incorpora planes específicos de calidad y seguridad, comunicación e innovación, dentro de la nueva normativa europea de Sustancias de Origen Humano (SoHO).

LOGROS ADICIONALES DEL PNMO

El Ministerio ha destacado que el PNMO ha permitido mejoras en las estrategias de captación de donantes, con campañas nacionales coordinadas por la ONT y la FIJC y con la participación activa de todas las comunidades autónomas y Andorra.

Además, ha conseguido el rejuvenecimiento del REDMO, ya que los nuevos donantes tienen una media de edad de 30 años, "con una composición más adecuada a las necesidades de los pacientes", añade. Asimismo, ha permitido la reducción significativa en el tiempo de identificación de donantes compatibles, que actualmente se sitúa en 26 días de media.

Así como el incremento exponencial en la donación efectiva de los donantes españoles, que ha pasado de 35 donaciones en 2012 hasta las 481 donaciones en 2025, lo que sitúa el REDMO entre los registros más eficientes a nivel internacional, con cerca de una donación anual por cada 1.000 donantes inscritos.

El REDMO cuenta con un inventario de 60.886 unidades de sangre de cordón umbilical, el tercero del mundo y el primero de Europa por volumen de unidades almacenadas. Gracias al proyecto 'Ready to Ship' (R2S), el 7 por ciento de estas unidades (las de mayor calidad), se han caracterizado y preliberado para ser utilizadas para trasplante en el momento en que puedan requerirse de forma urgente.