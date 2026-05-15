Sanidad y la OMC abren una línea de trabajo para reforzar el sistema de homologaciones de títulos de Medicina

Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial (OMC) han abierto una línea de trabajo para reforzar el sistema de homologaciones, tras el reconocimiento de más de 30.000 títulos de Medicina en 2025.

Durante un encuentro de trabajo, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha trasladado al director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Mañez, su preocupación por las 30.000 homologaciones y le ha expuesto las propuestas de la corporación para reforzar el sistema y garantizar la calidad asistencial y la seguridad clínica.

La OMC ha defendido la implantación de una Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE) para aquellos profesionales que no hayan realizado esta prueba en su país de origen, equiparando así los estándares a los exigidos a los egresados de las facultades de Medicina en España.

Por su parte, el director general de Ordenación Profesional ha informado de que el Ministerio de Sanidad ha iniciado un estudio con las comunidades autónomas para conocer el número real de médicos en esta situación, incluyendo datos específicos sobre su situación laboral y profesional en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de disponer de una radiografía precisa del escenario actual. Ambas partes han coincidido en la necesidad de seguir avanzando de manera coordinada en este ámbito.

Como próximos pasos, la OMC mantendrá una reunión con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que será seguida de un nuevo encuentro conjunto con ambos ministerios para continuar desarrollando este trabajo.

La propuesta de la OMC persigue pasar de una homologación exclusivamente administrativa a una homologación clínica reforzada, que certifique que todos los médicos que ejercen en España cuentan con las competencias clínicas mínimas exigibles para garantizar las mayores garantías tanto a los pacientes como a los profesionales, preservar la calidad asistencial y alinear el modelo español con los estándares europeos.