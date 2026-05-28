Sanidad y la OCDE reúnen a expertos de 44 países para impulsar un plan internacional sobre IA sanitaria

Archivo - Imagen de recurso de la representación de inteligencia artificial. - FOTOGRAFIELINK/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han organizado una conferencia internacional con la participación de 150 especialistas de 44 países para elaborar un plan de acción orientado a la adopción responsable de la inteligencia artificial (IA) en la asistencia sanitaria.

La conferencia, que se celebra este jueves y viernes en Madrid, reúne a profesionales sanitarios, responsables de políticas públicas, expertos en tecnologías de IA, asociaciones de pacientes, juristas, investigadores y especialistas en ética. Durante las distintas sesiones de trabajo, los participantes abordarán propuestas concretas para facilitar la incorporación segura y eficaz de la IA en los sistemas sanitarios.

Según informa el Ministerio, el objetivo del plan de acción es ayudar a gobiernos y autoridades sanitarias a escalar e integrar la inteligencia artificial a la asistencia sanitaria mediante medidas concretas orientadas a tres grandes prioridades: asegurar la confianza en la IA, facilitar su utilización en los sistemas de salud y prevenir los riesgos asociados a estas tecnologías.

Durante la conferencia se tratarán cuestiones relacionadas con la gobernanza de la inteligencia artificial en salud, la validación y supervisión de algoritmos, la protección de datos sanitarios, la equidad territorial, los sesgos algorítmicos y la participación de profesionales y pacientes en el diseño e implantación de estas herramientas.

En este contexto, Sanidad recuerda que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial específica para el ámbito sanitario, aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como hoja de ruta para coordinar el despliegue de estas tecnologías en todo el sistema sanitario público.

La estrategia contempla una inversión de 223 millones de euros destinados al conjunto del SNS, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, para impulsar proyectos de digitalización, evaluación y desarrollo de herramientas de IA aplicadas a la asistencia sanitaria.

En el marco del encuentro también se compartirá la experiencia desarrollada en España para el diseño de la estrategia de inteligencia artificial del Sistema Nacional de Salud. Entre las actuaciones impulsadas destaca la realización de un inventario de algoritmos activos en hospitales y centros sanitarios de las comunidades autónomas, que permitió identificar 155 herramientas de inteligencia artificial ya en funcionamiento en el sistema sanitario.

Las sesiones de trabajo abordarán además la importancia de reforzar la formación de los profesionales sanitarios para garantizar una utilización segura, ética y eficaz de la inteligencia artificial en la práctica clínica. En este sentido, se analizarán aspectos relacionados con la comprensión de los algoritmos, sus limitaciones, los criterios de validación y los mecanismos de responsabilidad cuando se producen errores o sesgos en los sistemas automatizados.

Asimismo, servirá para reforzar la cooperación internacional en torno a los desafíos regulatorios, éticos y organizativos que plantea la inteligencia artificial en salud, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países para avanzar hacia modelos que combinen innovación, seguridad, transparencia y equidad.