Sanidad nombra a Xisca Sureda como delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el nombramiento de Francisca Sureda Llull como nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el órgano encargado del desarrollo y evaluación de las políticas públicas en materia de adicciones.

Sureda sustituye en el cargo a Joan Ramón Villalbí, quien ostentaba el puesto desde el año 2020 y fue recientemente nombrado nuevo gerente de la Agència de Salut Pública de Barcelona.

Desde Sanidad, han detallado que Xisca Sureda (Mallorca, 1985) es licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona, con máster en Salud Pública y doctorada en Medicina. En los últimos años ha trabajado como docente e investigadora en el área de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Alcalá (Madrid), donde también ha sido coordinadora del grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología (ISPE).

La nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha centrado su labor investigadora en epidemiología y evaluación de políticas, así como en intervenciones relacionadas con el control y prevención del consumo de alcohol y tabaco y la exposición al humo ambiental del tabaco.

En este sentido, ha sido investigadora asociada de la Unidad de Control del Tabaquismo del Instituto Catalán de Oncología y en la Escuela de Salud Pública y Políticas Sanitarias de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY SPH). Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de California San Francisco y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins (Estados Unidos).

Asimismo, a lo largo de su trayectoria ha colaborado con el Ministerio de Sanidad, el Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo o la Sociedad Española de Epidemiología, entre otras sociedades, y ha realizado actividades divulgativas para trasladar los resultados de sus investigaciones a las políticas sanitarias.

En su nuevo cargo, Sureda se centrará en impulsar las políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas y los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños relacionados con estas sustancias.

A este respecto, como responsable de la Secretaría de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, se encargará de preparar, coordinar y velar por la ejecución de los asuntos relativos a este órgano, así como de prestar el apoyo técnico necesario para ello a Administraciones e instituciones públicas y privadas.