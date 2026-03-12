Sanidad llevará al próximo CISNS un documento común para mejorar el abordaje de la enfermedad renal crónica

La ministra de Sanidad, Mónica García, en el Acto Institucional del Día Mundial del Riñón 2026. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un documento de abordaje común de la enfermedad renal crónica (ERC) con el objetivo de mejorar su detección precoz en todo el país.

Según ha explicado García, el documento incluye recomendaciones compartidas para el diagnóstico precoz desde la Atención Primaria, así como la identificación de las personas con mayor riesgo y la definición de perfiles que permitan detectar antes la enfermedad.

"Es una oportunidad muy importante para coordinar la acción de todas las comunidades autónomas y reforzar el papel de la Atención Primaria, como puerta de entrada para poder identificar de manera temprana la enfermedad renal crónica y empezar a tratarla cuanto antes", ha señalado García durante un acto institucional del Día Mundial del Riñón 2026 celebrado en el Ministerio.

En este contexto, la ministra ha señalado que la aprobación de este documento permitiría implantar en el Sistema Nacional de Salud la medición anual del filtrado glomerular y de la albúmina en orina en pacientes con mayor riesgo

"Son dos pruebas muy sencillas y de bajo coste, pero con un enorme impacto en la prevención y en los pacientes que pueden desarrollar una enfermedad renal crónica", ha indicado García, quien ha recalcado que detectar la enfermedad a tiempo supone una oportunidad para "intervenir antes" y "evitar la progresión hacia fases más avanzadas".

Por su parte, la subdirectora general de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, María del Rosario Fernández, ha detallado que en la elaboración del documento han participado sociedades científicas, así como asociaciones de pacientes y algunas comunidades autónomas.

Así, ha concretado que el trabajo busca detectar antes la enfermedad, mejorar la derivación de los pacientes y ofrecer una atención más integral y segura. "Se organiza en cuatro grandes bloques: diagnóstico precoz y cribado en población de riesgo; derivación y continuidad asistencial; manejo integral del paciente con ERC, y autocuidado y toma de decisiones compartidas", ha indicado.

Tras ello, ha señalado que otro punto del documento evaluará los indicadores comunes para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). "Hay un quinto punto que aborda indicadores nacionales y define estándares comunes sobre cribado, confirmación diagnóstica, derivación, uso de nefroprotectores y reducción combinada del riesgo", ha agregado.

"Este documento representa un paso firme hacia un modelo que detecta antes, coordina mejor y sitúa a las personas en el centro", ha concluido Fernández.

"LA ERC ES UNA PADEMIA"

Por su parte, la secretaria de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), María Jesús Puchades, ha asegurado que "la enfermedad renal crónica es ya una pandemia". "Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud publicó el pasado 23 de mayo una resolución en la que insta y se compromete al fortalecimiento de la lucha para la prevención y el control de la enfermedad renal", ha apuntado.

En este sentido, ha informado de que actualmente casi 800 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal crónica, uno de cada diez españoles la tiene y es la novena causa de muerte a nivel mundial.

"En el mundo se produce una muerte cada 20 segundos, y el escenario para 2050 prevé que la enfermedad renal crónica aumente a un ritmo exponencial. Tenemos que ponernos a trabajar en ello", ha subrayado.

Puchades ha criticado que el modelo actual de abordaje de la enfermedad renal crónica es "obsoleto". "La detección precoz es insuficiente. Los pacientes aún llegan tarde al sistema de salud y existe una fuerte dependencia de la hemodiálisis en centros", ha apuntado.

En este punto, ha recordado que se están dando pasos positivos, como que el Ministerio de Sanidad haya incluido la enfermedad renal crónica en el Plan de Abordaje a la Cronicidad para el periodo 2025-2028

"Debemos luchar por un modelo sostenible de abordaje, considerando el trasplante y la diálisis peritoneal como principales opciones en el tratamiento renal sustitutivo. Pero, sin lugar a dudas, la detección precoz sigue siendo la mejor estrategia de abordaje para evitar llegar a la diálisis", ha subrayado.

EL TRASPLANTE: LA MEJOR OPCIÓN PARA REDUCIR LA MORTALIDAD

A continuación, la responsable del trasplante renal de la Organización Nacional del Trasplante (ONT), Almudena Escribá, ha subrayado que el trasplante es la "mejor opción" para reducir la mortalidad asociada a la enfermedad renal crónica.

Para respaldar esta afirmación, ha recordado un artículo publicado en la revista 'The Lancet' que analiza datos de 203 países. Según el estudio, la diálisis por sí sola no protege adecuadamente a los pacientes frente a la mortalidad, mientras que el trasplante renal se asocia con una reducción significativa del riesgo de fallecimiento.

En este punto, ha señalado que España es el primer país del mundo en número de trasplantes renales, con cerca de 4.000 procedimientos realizados al año.