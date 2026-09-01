Sanidad lleva el Estatuto Marco al Consejo de Ministros para continuar su tramitación en el Congreso

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad prevé llevar este martes al Consejo de Ministros el proyecto de ley de estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud para su aprobación y posterior envío al Congreso de los Diputados, donde continuará su tramitación a pesar de que persisten las críticas de sindicatos médicos y comunidades autónomas.

El texto, redactado en casi cuatro años de negociación entre Ministerio y sindicatos, busca actualizar el marco normativo vigente desde 2003. En el Anteproyecto aprobado el pasado junio se incluían novedades como la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, la eliminación de las guardias de 24 horas y una reclasificación profesional, además de medidas de conciliación, entre otras.

Aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su confianza en aprobar la norma como un "pacto de país" y ha insistido en las mejoras que ofrece, los sindicatos de médicos reunidos en el Comité de Huelga han continuado mostrando su rechazo y en junio anunciaron paros indefinidos a partir de septiembre, aún sin concretar, tras las cinco semanas de huelga que llevaron a cabo en la primera mitad del año.

Asimismo, las comunidades autónomas han exigido en distintos Consejos Interterritoriales y declaraciones de sus consejeros de Sanidad que se retire el Anteproyecto y se vuelva a iniciar su desarrollo desde el consenso.