Sanidad lanza una encuesta para renovar el modelo de atención farmacéutica donde plantea la retribución por servicios

Archivo - Una señal luminosa de una farmacia. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una encuesta dirigida a farmacéuticos para evaluar y renovar el modelo de atención farmacéutica comunitaria en toda España, todo ello más de dos décadas después de la publicación del primer documento de Consenso sobre Atención Farmacéutica Comunitaria.

El cuestionario incluye preguntas para saber la opinión del farmacéutico sobre si las Administraciones públicas deberían retribuir los servicios farmacéuticos que se presten en las farmacias comunitarias, una de las reclamaciones que estos profesionales llevan años pidiendo.

Asimismo, busca conocer si las farmacias comunitarias podrían fortalecer su compromiso con la comunidad colaborando con otros profesionales que aporten enfoques complementarios acerca de la salud.

Sanidad también ha preguntado sobre posibles ideas a implementar en este futuro modelo, como la posibilidad de que la atención farmacéutica comunitaria considera factores personales y del entorno que afectan a la salud, además de los aspectos clínicos.

Así, las farmacias comunitarias podrían incluir la identificación de personas en situación de vulnerabilidad social, haciendo un seguimiento de los casos y valorando su derivación a otros recursos como centros de salud, asociaciones vecinales o grupos de apoyo.

En ese sentido, Sanidad pregunta a los profesionales si los planes de estudio de grado y formación profesional en Farmacia deberían hacer más hincapié en cómo los factores sociales influyen en la salud de las personas y en su relación con los tratamientos farmacológicos.

La encuesta también plantea la posibilidad de que las farmacias comunitarias puedan contribuir al conocimiento de los problemas de salud más frecuentes de la zona, siempre que se garantice la confidencialidad de los datos y con fines exclusivamente sanitarios.

Otra de las propuestas es que las farmacias comunitarias puedan ofrecer servicios de revisión periódica de tratamientos, apoyo a la adherencia terapéutica y ayuda a la administración de medicamentos, con coordinación con otros profesionales sanitarios, motivo por el que también se ha abierto la posibilidad de que las administraciones públicas establezcan canales de comunicación bidireccionales entre las farmacias comunitarias y la Atención Primaria.

Este cuestionario pretende recoger igualmente la percepción del estado actual de la atención farmacéutica comunitaria, analizar las dinámicas existentes y experiencias relevantes para la mejora del servicio, y explorar cómo debería integrarse esta atención en el Sistema Nacional de Salud.

Aunque Sanidad ha reconocido que el actual texto, publicado en 2002, sentó las bases para las prácticas de dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico individualizado, ha considerado necesaria su actualización para reflejar la transformación experimentada en las farmacias comunitarias y orientar los desarrollos normativos y organizativos del futuro.

Para asegurar la máxima representatividad posible, la encuesta será difundida a través de los canales institucionales del Ministerio de Sanidad y a través de las entidades participantes en el grupo de trabajo, siendo la consulta completamente anónima y sin recoger datos identificativos.

Una vez se cierre el próximo 15 de octubre, un grupo de expertos con representación de los distintos agentes implicados en la farmacia comunitaria y el Sistema Nacional de Salud, y su análisis contribuirá a elaborar un nuevo documento enfocado en una atención farmacéutica "más cercana, integrada, equitativa y sostenible".